В праздничные дни в отделения неотложной помощи обращается больше пациентов, чем обычно

В Эстонии в данный момент циркулирует множество вирусов, включая грипп и ковид, поэтому для кого-то период зимних праздников может закончиться заболеванием. Многие семьи из-за этого отказались от совместного празднования Рождества.

„Мы надеялись, что дети поправятся к Рождеству, но в итоге я сама заболела прямо накануне, после того как дети неделю кашляли мне в лицо. Ничего не поделаешь, мы все пропустили“, – рассказала „Актуальной камере“ Мари Нигол.

По ее словам, сейчас во многих семьях сейчас либо болеют дети, либо родители сами.

Врачи советуют запастись лекарствами к праздникам и прежде, чем ехать в отделение неотложной помощи, проконсультироваться с семейной медсестрой, позвонив по телефону 1220.

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