Объемы посылок в Эстонии выросли на 33%, благодаря Черной пятнице

„Черная пятница в этот раз длилась больше недели, но львиная доля покупок и доставок посылок все равно пришлась на конец недели и начало следующей. Сразу после Киберпонедельника объем обрабатываемых Venipak посылок увеличился на 41% в Эстонии и на 32% в странах Балтии в целом, что стало самым большим ростом в период проведения кампании. Это подтверждает, что электроника наряду с одеждой и косметикой является одним из фаворитов электронной коммерции“, - сказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвеэ.

В Эстонии у Venipak 151 посылочный автомат, причем все они были установлены в течение предыдущих 12 месяцев. „В этом году в Черную пятницу мы доставили через автоматы в Эстонии 10% всех посылок, что почти соответствует показателю в Латвии, где у Venipak 201 посылочный автомат. В Литве этот показатель составил 20%, и там же у нас самая широкая сеть – 251 посылочный автомат“, - добавил Калдвеэ. Основная часть пришлась на курьерские доставки или обслуживание бизнес-клиентов.

Жители стран Балтии любят онлайн-шоппинг

Согласно результатам недавнего опроса Venipak, доля интернет-покупателей в странах Балтии значительна: 94% участвовавших в исследовании эстонцев, 97% латышей и 98% литовцев покупают товары онлайн. Также выяснилось, что более пятой части жителей всех трех стран Балтии совершают покупки онлайн каждые 3–4 недели.

Все больше клиентов предпочитают пользоваться посылочными автоматами. Почти половина (45%) принявших участие в опросе жителей Эстонии заказывают доставку в посылочные автоматы не реже одного раза в месяц. „По сравнению с прошлым годом доля доставки посылок на дом снизилась на 5%, и на столько же вырос показатель использования посылочных автоматов. С одной стороны, это поддерживается расширением сети посылочных автоматов, а с другой стороны, это просто более удобное и экономящее время решение для клиента, а также более экологичный вариант доставки“, - пояснил Калдвеэ.

В этом году в странах Балтии компания Venipak доставила один миллион посылок.

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