Тоомасу Хендрику Ильвесу 70: Чтобы защитить страну, нужно поднять налоги!(126)
Президент Тоомас Хендрик Ильвес 26 декабря отмечает свое 70-летие. В большом интервью „Эстонскому Экспрессу“ он сказал, что повышение налогов - необходимость.
Рассуждая о том, как поддержать сельские регионы, Ильвес отметил: „Если мы хотим, чтобы люди оставались на земле, необходимо обеспечить их потребности. При необходимости - платить большие зарплаты госслужащим. Будь то спасательная команда или полиция, не может быть, чтобы на весь Вильяндимаа было только два патруля. Я не говорю о фанатичных популистских программах по раздаче „мягких“ кредитных денег, которые полностью разбалансировали бюджет. Чтобы выпускник университета приехал сюда, в Абья-Палуойя, необходимы инфраструктура, услуги и более высокая зарплата. Иначе зачем ему приезжать?“.
Ильлвес считает, что для того, чтобы обеспечить функционирование государства, необходимо поднять налоги. „Назовите это военным налогом. В Европе идет война, и мы не можем с ней справиться. Когда мы окажемся в лагере беженцев в Швеции или Германии или где-то на севере Швеции будем впахивать в лесах за кусок еды, как это было с моим гениальным отцом-математиком, уже слишком поздно будет говорить, что вообще-то мы могли отдать немного больше налогов и защитить Эстонию“, - сказал Ильвес.
„Мы единственная страна в Европе без налога на автомобили, а сейчас по этому поводу такой шум, что нет ни конца, ни края.
Я считаю, что нам следует повысить подоходный налог. К примеру, до не менее, чем 24%. Очень хорошо, что мы отдали три процента ВВП на государственную оборону. Но нужно больше! Во время Холодной войны в США расходы на оборону составляли до десяти процентов, а в Германии в 80-е годы расходы на оборону составляли четыре процента ВВП. Почему? Потому что была опасность.
Невероятно читать эстонскую прессу, где с одной стороны звучит угроза рупора Кремля Соловьева или экс-президента Медведева уничтожить страны Балтии, а когда переворачиваешь страницу, там написано: „Ой, какое глупое правительство, они хотят ввести налог на автомобили, как мы это переживем!“. Так не объединить ли вам эти два понятия? Нам нужны деньги, чтобы защитить страну, нам нужны деньги, чтобы построить страну с эффективной инфраструктурой, у нас на пороге война.
Если Украина проиграет или Трамп победит на выборах в США и выйдет из НАТО, что он неоднократно обещал сделать, тогда мы останемся одни. Нас защитит только… ядерная Франция? С их, мягко говоря, умеренным желанием действительно нас защитить.
Это неспособность вспомнить, где мы находимся, вспомнить свою историю“.
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