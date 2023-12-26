Тоомасу Хендрику Ильвесу 70: Чтобы защитить страну, нужно поднять налоги!

Рассуждая о том, как поддержать сельские регионы, Ильвес отметил: „Если мы хотим, чтобы люди оставались на земле, необходимо обеспечить их потребности. При необходимости - платить большие зарплаты госслужащим. Будь то спасательная команда или полиция, не может быть, чтобы на весь Вильяндимаа было только два патруля. Я не говорю о фанатичных популистских программах по раздаче „мягких“ кредитных денег, которые полностью разбалансировали бюджет. Чтобы выпускник университета приехал сюда, в Абья-Палуойя, необходимы инфраструктура, услуги и более высокая зарплата. Иначе зачем ему приезжать?“.

Ильлвес считает, что для того, чтобы обеспечить функционирование государства, необходимо поднять налоги. „Назовите это военным налогом. В Европе идет война, и мы не можем с ней справиться. Когда мы окажемся в лагере беженцев в Швеции или Германии или где-то на севере Швеции будем впахивать в лесах за кусок еды, как это было с моим гениальным отцом-математиком, уже слишком поздно будет говорить, что вообще-то мы могли отдать немного больше налогов и защитить Эстонию“, - сказал Ильвес.

„Мы единственная страна в Европе без налога на автомобили, а сейчас по этому поводу такой шум, что нет ни конца, ни края.

Я считаю, что нам следует повысить подоходный налог. К примеру, до не менее, чем 24%. Очень хорошо, что мы отдали три процента ВВП на государственную оборону. Но нужно больше! Во время Холодной войны в США расходы на оборону составляли до десяти процентов, а в Германии в 80-е годы расходы на оборону составляли четыре процента ВВП. Почему? Потому что была опасность.