В Эстонии 18 000 молодых людей не учатся и не работают. Почему?(28)
Проведенный по инициативе Департамента статистики анализ показал, что в четвертом квартале 2021 года в Эстонии насчитывалось 18 000 не учащихся и не работающих молодых людей. Это составляет почти 12% жителей в возрасте 15–26 лет. На вопрос о том, кто они и почему они попадают в такую ситуацию, постарается ответить руководитель рабочей группы экспериментальной статистики Кая Сыстра.
Международным термином NEET обозначаются не активные в общественной жизни молодые люди, которые не учатся, не заняты на рынке труда и не участвуют в курсах образования. NEET является аббревиатурой англоязычного термина „not involved in education, employment or training“. По заказу Департамента по делам образования и молодежи провели более подробный анализ эстонской молодежи в возрасте 15–26 лет, в котором для определения статуса NEET и анализа причин использовались данные регистров и переписей населения.
Для определения статуса NEET на основе данных из регистров рассматривались все лица в возрасте 15–26 лет: были ли они заняты работой или учебой, проходили ли срочную службу, пребывали ли в попечительском доме или тюрьме и имели ли недостаток здоровья или пониженную трудоспособность по состоянию на четвертый квартал 2021 года. Молодых людей, которые в течение четвертого квартала не входили ни в одну из этих групп, относили к статусу NEET.
Если среди молодежи в возрасте 15–26 лет доля лиц со статусом NEET составляет 11,7%, то среди лиц в возрасте 15–18 лет доля молодежи со статусом NEET остается в пределах двух и пяти процентов. Начиная с 19 лет доля молодых людей со статусом NEET значительно увеличивается и составляет 14–16%.
Часть молодежи более уязвима
Оказалось, что вероятность попадания в статус NEET выше у молодежи иностранного происхождения. Критериями иностранного происхождения являются родной язык, отличающийся от эстонского, иное гражданство, национальность или место рождения за пределами Эстонии. Именно последний пункт — место рождения в иностранном государстве — больше всего влияет на статус NEET. Высокий риск имеют также те молодые люди, которые не имеют опыта работы и образование которых ограничивается лишь основным образованием или вовсе не было окончено на каком-то уровне.
Более высокий уровень образования и опыт работы снижают риски
Уровень образования молодого человека в значительной мере влияет на то, насколько активно он учится, работает или участвует в курсах обучения. Поскольку более молодые люди, вероятно, еще только получают образование, то влияние образования на статус NEET (на основе полученного уровня образования) рассматривалось только среди молодежи NEET в возрасте 24–26 лет. У молодых людей с основным образованием или более низким уровнем образования риск попадания в статус NEET существенно выше по сравнению с теми ровесниками, которые имеют хотя бы среднее образование. Влияет также и прерывание образования. Молодые люди, которые на каком-то этапе образования прерывают свое обучение, попадают в статус NEET почти в два раза чаще, чем их ровесники. Более уязвимы также те юноши и девушки, мать или отец которых имеют более низкий уровень образования.
Анализ показал, что даже пару месяцев опыта работы в летние каникулы значительно снижает вероятность быть исключенным из жизни общества. Чем дольше молодой человек остается без опыта работы, тем выше риск его попадания в статус NEET. Более половины лиц в возрасте 20–26 лет, у которых к этому времени нет опыта работы, имеют статус NEET. В то же время среди имеющей опыт работы молодежи статус NEET имеет лишь чуть более десятой части.
Подробные данные доступны в отчете анализа, в котором рассматривались и другие факторы влияния, а также включена детальная статистика на уровне местных самоуправлений.
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