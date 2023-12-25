В Эстонии 18 000 молодых людей не учатся и не работают. Почему?

Международным термином NEET обозначаются не активные в общественной жизни молодые люди, которые не учатся, не заняты на рынке труда и не участвуют в курсах образования. NEET является аббревиатурой англоязычного термина „not involved in education, employment or training“. По заказу Департамента по делам образования и молодежи провели более подробный анализ эстонской молодежи в возрасте 15–26 лет, в котором для определения статуса NEET и анализа причин использовались данные регистров и переписей населения.

Для определения статуса NEET на основе данных из регистров рассматривались все лица в возрасте 15–26 лет: были ли они заняты работой или учебой, проходили ли срочную службу, пребывали ли в попечительском доме или тюрьме и имели ли недостаток здоровья или пониженную трудоспособность по состоянию на четвертый квартал 2021 года. Молодых людей, которые в течение четвертого квартала не входили ни в одну из этих групп, относили к статусу NEET.

Если среди молодежи в возрасте 15–26 лет доля лиц со статусом NEET составляет 11,7%, то среди лиц в возрасте 15–18 лет доля молодежи со статусом NEET остается в пределах двух и пяти процентов. Начиная с 19 лет доля молодых людей со статусом NEET значительно увеличивается и составляет 14–16%.

Часть молодежи более уязвима

Оказалось, что вероятность попадания в статус NEET выше у молодежи иностранного происхождения. Критериями иностранного происхождения являются родной язык, отличающийся от эстонского, иное гражданство, национальность или место рождения за пределами Эстонии. Именно последний пункт — место рождения в иностранном государстве — больше всего влияет на статус NEET. Высокий риск имеют также те молодые люди, которые не имеют опыта работы и образование которых ограничивается лишь основным образованием или вовсе не было окончено на каком-то уровне.

Более высокий уровень образования и опыт работы снижают риски