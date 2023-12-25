ФОТО | Чудесные малыши! В рождественский сочельник в Ида-Таллиннской центральной больнице родились 9 детей

Корреспонденты Delfi посетили Ида-Таллиннскую центральную больницу, чтобы познакомиться с малышами и запечатлеть их на фото. По словам акушерки, все девять младенцев появились на свет здоровыми и сейчас с интересом знакомятся с миром.

Первенец, родившийся в день Рождества в Центральной больнице Ида-Таллинна, увидел свет утром 24 декабря в 6:03, а девятый малыш родился в 23:09.

Первый рождественский ребенок родился в Ида-Таллиннской центральной больнице утром 24 декабря в 6:03, а девятый в 23:09.

Первый малыш, которого запечатлел фотограф, родился вторым ребенком в семье. Ну какой милый!

Вторая девочка, которую удалось сфотографировать, является самой младшей в трехдетной семье – старшие дети уже взрослые. Какая же она милая!

Третий ребенок, которого мы сфотографировали – первенец в семье молодых родителей.

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