Полиция: в канун Рождества было много проблем с семейным насилием, в некоторых случаях жертвами стали дети

В беседе с Delfi он заявил, что во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому есть больший риск, что недопонимания будут разрешаться насилием. „Конфликты, которые решались физически, возникали как внутри семьи, так и между соседями и на улице. Практически во всех случаях хотя бы одна из сторон употребляла алкоголь“.