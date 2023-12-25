ЧП и криминал
25.12.2023, 14:51

Полиция: в канун Рождества было много проблем с семейным насилием, в некоторых случаях жертвами стали дети

 
К сожалению, в сочельник в некоторых домах было грустно.
К сожалению, в сочельник в некоторых домах было грустно.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Сочельник прошел для полиции насыщенно, но, к счастью, обошлось без серьезных происшествий. Больше всего поступило сообщений о насилии в семье,“ - сказал оперативный руководитель полиции Андрес Тийк.

В беседе с Delfi он заявил, что во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому есть больший риск, что недопонимания будут разрешаться насилием. „Конфликты, которые решались физически, возникали как внутри семьи, так и между соседями и на улице. Практически во всех случаях хотя бы одна из сторон употребляла алкоголь“.

Полиции поступает около 40 сообщений о случаях насилия в сутки. Вчера же поступило целых 56 сообщений о насилии в семье. „К сожалению, в некоторых случаях жертвами или свидетелями были дети. Для детей очень трудно защитить себя от семейного насилия или видеть насилие внутри дома“.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии