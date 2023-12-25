25.12.2023, 14:51
Полиция: в канун Рождества было много проблем с семейным насилием, в некоторых случаях жертвами стали дети
ФОТО: | Delfi Meedia
„Сочельник прошел для полиции насыщенно, но, к счастью, обошлось без серьезных происшествий. Больше всего поступило сообщений о насилии в семье,“ - сказал оперативный руководитель полиции Андрес Тийк.
В беседе с Delfi он заявил, что во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому есть больший риск, что недопонимания будут разрешаться насилием. „Конфликты, которые решались физически, возникали как внутри семьи, так и между соседями и на улице. Практически во всех случаях хотя бы одна из сторон употребляла алкоголь“.