На шоссе Таллинн-Нарва произошло три ДТП: пострадали пять человек, в том числе 10-летний ребенок

23 декабря в 22:49 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Йыэляхтме на 20-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где 35-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra съехала с дороги в кювет. Водителя доставили в больницу.

В тот же день в 22:56 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Йыэляхтме, в деревне Руу на 28-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где 25-летняя женщина на автомобиле BMW 323CI съехала с дороги в кювет. Пассажира автомобиля - 46-летнюю женщину - доставили в больницу.

24 декабря в 19:22 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Йыэляхтме на 18-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где 27-летняя женщина на автомобиле BMW 520D Drive совершала обгон, потеряла управление машиной и съехала с дороги. Водителя и пассажиров, 64-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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