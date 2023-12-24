ВИДЕО | Убийство перед Рождеством? Полиция объясняет, что произошло в Нарве

За комментариями RusDelfi обратился в полицию.

Пресс-секретарь полиции Пирье Нейссаар сообщил, что вечером 23 декабря, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина, будучи пьяным, ударил острым предметом мужчину и женщину, нанеся им ранения. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого, а карета скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Полиция выясняет точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела.



Видео с улицы, где произошло нападение, ниже:

Полиция напоминает, что праздники - это самое время, чтобы обратить внимание на окружающих нас людей.

„Если вы услышали или увидели, что в вашем районе или в другом месте кто-то находится в опасности или нуждается в помощи, обязательно позвоните по телефону 112. Даже если вы сомневаетесь, что речь идет о домашнем насилии, звоните. Каждому человеку важно благополучие, и если вы заметите человека в беде, это может спасти ему жизнь“, - отметили в письме.

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