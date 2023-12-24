Дешево и с удовольствием. Где в столице можно поесть и получить услуги по сниженным ценам?(5)
Пообедать за копейки, сходить на массаж по соблазнительной цене, недорого подстричься или бесплатно позаниматься в спортзале – все это вполне реально сделать, если знать, куда идти. „МК-Эстония“ выяснила, где можно получить различные услуги по сниженным ценам.
Специалисты разных сфер обслуживания сначала учатся, чтобы приобрести профессию. Именно в учебных заведениях в рамках отработки практических навыков будущие профессионалы обслуживают своих первых клиентов. И цены на их услуги там весьма привлекательны.
Iluakadeemia
Адрес: Jõe, 3
Телефон: 661 6077
Академия, которая готовит специалистов в сфере красоты, предлагает большой перечень услуг: ногтевой сервис, косметология, перманентный макияж, наращивание ресниц, окрашивание бровей и ресниц, корректировка бровей. Все это – в рамках практики учеников, поэтому процесс занимает больше времени, чем в обычном салоне: маникюр – 2–3 часа, наращивание ресниц – 4,5–5 часов, окраска или завивка волос – 1–3 часа и т. д.
Чтобы попасть на процедуру, записываться необходимо заранее – за 1–3 недели, на случайное свободное „окошко“ можно не рассчитывать, поскольку услуги салона очень востребованы. При этом клиент, выступающий в роли модели для начинающего мастера, должен соблюдать ряд правил: подтвердить свой приход за один день и прийти за 10 минут до назначенного времени.
Кроме того, клиент не всегда может выбрать то, что он хочет сам. Например, при необходимости клиентам парикмахерского салона перед стрижкой может быть рекомендована бесплатная процедура мытья головы, от которой модель отказаться не вправе, а форма, длина ногтей, варианты дизайна, а также цвет лака для моделей выбирают преподаватели.
Некоторые примеры цен: окрашивание бровей – 3 евро, окрашивание ресниц – 4 евро, стрижка с мытьем головы – 8–10 евро, стрижка пенсионерам – 2 евро, химическая завивка – 10–20 евро, маникюр – 5 евро, педикюр – 15 евро, перманентный макияж – 50 евро.
Таллиннский центр профессионального образования
Адрес: Sõpruse pst, 182
Телефон: 678 9279
При центре работает парикмахерский салон, где любой может подстричься, сделать окрашивание или получить другие услуги, в основном – по уходу за волосами. Записываться нужно заранее и учитывать, что времени на процедуру уйдет больше, чем при посещении обычной парикмахерской.
Студенты обслуживают клиентов под руководством профессионального преподавателя. При необходимости он помогает ученику выполнить работу,
консультирует клиента по достижению желаемого результата (подходящая стрижка, прическа, цвет и т. д.). Также на месте клиенты могут приобрести профессиональные средства по уходу за волосами.
Некоторые примеры цен: модельная женская стрижка – 12 евро (для пенсионеров – 7 евро), мужская стрижка – 7 евро (для пенсионеров – 5 евро), окрашивание ресниц – 2 евро.
Beauty Factory
Адрес: Vilmsi, 44
Телефон: 5800 0050
В качестве модели в учебном центре можно получить различные услуги по уходу за руками и ногами. Записываться нужно заранее, а прийти за 10 минут до назначенного времени. Также нужно учитывать, что работу выполняют ученики, так что времени это всегда занимает больше. Например, на наращивание ногтей может уйти до 5 часов, а на маникюр – до 3–4 часов. Длину ногтей и цвет лака выбирает преподаватель, под руководством которого работает ученик.
Некоторые примеры цен: классический маникюр – 8 евро, аппаратный маникюр – 12 евро, маникюр с гель-лаком – 13 евро, аппаратный педикюр – 17 евро, лечебный педикюр – 14 евро.
Эстонская школа массажа и терапии
Салон в Мустамяэ
Адрес: Kadaka tee, 4
Телефон: 664 6192, 5333 9652
Салон в Ласнамяэ
Адрес: Linnamäe tee, 3
Телефон: 5333 3705
Цены на услуги в Ласнамяэ и в Мустамяэ одинаковые, но могут варьироваться в зависимости от того, кто делает массаж – ученик, младший массажист, массажист, массажный терапевт или учитель. В Мустамяэ еще можно попасть к ученику, а в Ласнамяэ – уже только к младшему массажисту. Цены у него чуть выше, чем у ученика. Кроме того, спектр услуг в салоне в Мустамяэ шире.
Некоторые примеры цен в учебном салоне (если массаж выполняет ученик): классический массаж 1 час – 15 евро, лимфатический массаж 1 час – 15 евро, спортивный массаж 30 минут – 10 евро.
Таллиннская школа обслуживания (ТЕКО)
СПА-центр
Адрес: Majaka, 2
Телефон: 5621 7964
В определенные дни месяца можно записаться на процедуры в спа-центр при ТЕКО. Все работы там выполняют ученики – под пристальным вниманием инструкторов. В центре можно сделать эпиляцию, получить уход за лицом, руками и ногами, массаж, а также процедуры для ресниц и бровей.
Некоторые примеры цен: окрашивание ресниц – 4 евро, расслабляющая процедура для лица 1 час – 15 евро, механическая чистка лица 1,5 часа – 15 евро, медовый массаж 1 час – 15 евро, классический массаж 1 час – 15 евро, эпиляция ног по всей длине – 15 евро, классический уход за руками с гель-лаком – 15 евро.
Учебный ресторан ТЕКО
Адрес: Majaka, 2
Телефон: 605 3111
При Таллиннской школе обслуживания действует и ресторан. В этом учебном году он открыт с 11:30 до 14:00. В вечернее время здесь бывают и ужины.
С 4 по 22 декабря ресторан закрыт, но с нового года снова продолжит принимать посетителей по вторникам и средам на обед. Меню состоит из трех блюд, цена блюда – 3 и 6 евро. Дневной комплекс из трех блюд – 10 евро. Чтобы забронировать столик, нужно позвонить по телефону 605 3111 в часы работы учебного ресторана или написать по адресу Pille.pajula-palmiste@teinduskool.ee.
20 и 21 декабря учебный ресторан ждет гостей на ужин в 18:00. Стоимость – 30 евро.
Меню на 20 декабря: хрустящие устрицы в темпуре в чесночно-овощном майонезе; закуска – тартар из говяжьего сердца с луком, перцем чили, рукколой и хрустящим ячменем; основное блюдо – рамен из свиной грудинки с лапшой удон, грибами портобелло, зеленым луком и яйцом; десерт – облепиховое желе с крошкой печенья, леденцами и мятой.
Меню на 21 декабря: зефир из копченых помидоров; закуска – морковный мусс, морковное соте, маринованная морковь, мисо-крем из тыквенных семечек; основное блюдо – лосось Веллингтон (лосось в сырном тесте), цуккини, карамелизированный эндивий или крем из копченого сельдерея, кускус из брокколи, соус из рыбной икры; десерт – тыквенный пирог, облепихово-мандариновый сорбет, кардамоновое безе.
MyFitness
Сеть клубов MyFitness предлагает ознакомительные тренировки по привлекательной цене – 3 евро. Нужно просто выбрать интересующий клуб и отправиться туда, взяв удостоверяющий личность документ.
На групповые тренировки нельзя записаться заранее, на занятие можно попасть только при условии наличия свободных мест. Нужно учитывать, что в каждом клубе MyFitness можно посетить пробную тренировку только один раз.
Художественный музей KUMU
Адрес: Weizenbergi 34/Valge 1
Телефон: 602 6000
Каждую последнюю среду месяца музей можно посетить по льготной цене – 3 евро. Семейный билет в этот день – 6 евро. Билеты продаются в кассе музея.
Кроме того, за 3 евро в эти же дни можно посетить филиалы KUMU: Художественный музей Кадриорга, музей Миккеля, музей Нигулисте, музей Адамсона-Эрика.
Музей природы
Адрес: Lai, 29-a
Телефон: 6411739
В последнюю пятницу первого месяца каждого квартала (январь, апрель, июль и октябрь) посещение музея бесплатно для всех посетителей. В дни бесплатного посещения экскурсии не проводят.
Эстонский музей под открытым небом
Адрес: Vabaõhumuuseumi tee 12,
Телефон: 654 9100, 5866 6414
В зимний период (29.09–22.04) в вечернее время (с 16:00) Эстонский музей под открытым небом можно посетить за полцены, то есть за 5 евро.
Филиалы Таллиннского городского музея
В филиалах Таллиннского городского музея (Таллиннский музей городской жизни, Таллиннский русский музей, Музей фотографии, Музей Каламая, Дом-музей Петра I, Кик-ин-де-Кёк и защитные сооружения) проходит „Музейное воскресенье“. Обычно это первое воскресенье месяца. В этот день посещение музеев бесплатно для всех, но билеты нужно бронировать заранее на сайте fienta.com. Без предварительной регистрации необходимо учитывать возможное время ожидания на входе в музей.