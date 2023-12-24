Дешево и с удовольствием. Где в столице можно поесть и получить услуги по сниженным ценам?

При центре работает парикмахерский салон, где любой может подстричься, сделать окрашивание или получить другие услуги, в основном – по уходу за волосами. Записываться нужно заранее и учитывать, что времени на процедуру уйдет больше, чем при посещении обычной парикмахерской.

Кроме того, клиент не всегда может выбрать то, что он хочет сам. Например, при необходимости клиентам парикмахерского салона перед стрижкой может быть рекомендована бесплатная процедура мытья головы, от которой модель отказаться не вправе, а форма, длина ногтей, варианты дизайна, а также цвет лака для моделей выбирают преподаватели.

Чтобы попасть на процедуру, записываться необходимо заранее – за 1–3 недели, на случайное свободное „окошко“ можно не рассчитывать, поскольку услуги салона очень востребованы. При этом клиент, выступающий в роли модели для начинающего мастера, должен соблюдать ряд правил: подтвердить свой приход за один день и прийти за 10 минут до назначенного времени.

Академия, которая готовит специалистов в сфере красоты, предлагает большой перечень услуг: ногтевой сервис, косметология, перманентный макияж, наращивание ресниц, окрашивание бровей и ресниц, корректировка бровей. Все это – в рамках практики учеников, поэтому процесс занимает больше времени, чем в обычном салоне: маникюр – 2–3 часа, наращивание ресниц – 4,5–5 часов, окраска или завивка волос – 1–3 часа и т. д.

Специалисты разных сфер обслуживания сначала учатся, чтобы приобрести профессию. Именно в учебных заведениях в рамках отработки практических навыков будущие профессионалы обслуживают своих первых клиентов. И цены на их услуги там весьма привлекательны.

Студенты обслуживают клиентов под руководством профессионального преподавателя. При необходимости он помогает ученику выполнить работу,

консультирует клиента по достижению желаемого результата (подходящая стрижка, прическа, цвет и т. д.). Также на месте клиенты могут приобрести профессиональные средства по уходу за волосами.

Некоторые примеры цен: модельная женская стрижка – 12 евро (для пенсионеров – 7 евро), мужская стрижка – 7 евро (для пенсионеров – 5 евро), окрашивание ресниц – 2 евро.

Beauty Factory

Адрес: Vilmsi, 44

Телефон: 5800 0050

В качестве модели в учебном центре можно получить различные услуги по уходу за руками и ногами. Записываться нужно заранее, а прийти за 10 минут до назначенного времени. Также нужно учитывать, что работу выполняют ученики, так что времени это всегда занимает больше. Например, на наращивание ногтей может уйти до 5 часов, а на маникюр – до 3–4 часов. Длину ногтей и цвет лака выбирает преподаватель, под руководством которого работает ученик.

Некоторые примеры цен: классический маникюр – 8 евро, аппаратный маникюр – 12 евро, маникюр с гель-лаком – 13 евро, аппаратный педикюр – 17 евро, лечебный педикюр – 14 евро.

Эстонская школа массажа и терапии

Салон в Мустамяэ

Адрес: Kadaka tee, 4

Телефон: 664 6192, 5333 9652

Салон в Ласнамяэ

Адрес: Linnamäe tee, 3

Телефон: 5333 3705

Цены на услуги в Ласнамяэ и в Мустамяэ одинаковые, но могут варьироваться в зависимости от того, кто делает массаж – ученик, младший массажист, массажист, массажный терапевт или учитель. В Мустамяэ еще можно попасть к ученику, а в Ласнамяэ – уже только к младшему массажисту. Цены у него чуть выше, чем у ученика. Кроме того, спектр услуг в салоне в Мустамяэ шире.

Некоторые примеры цен в учебном салоне (если массаж выполняет ученик): классический массаж 1 час – 15 евро, лимфатический массаж 1 час – 15 евро, спортивный массаж 30 минут – 10 евро.

Таллиннская школа обслуживания (ТЕКО)

СПА-центр

Адрес: Majaka, 2

Телефон: 5621 7964