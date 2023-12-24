Письма лично на почту ношу. Как не опоздать с отправкой посылок к праздникам и не потерять время в очередях?

Три вопроса о почтовых автоматах

1. Насколько заранее следует отправлять посылки, чтобы они дошли до получателя к Рождеству?

Чтобы посылка дошла до адресата к Рождеству, ее нужно положить в посылочный автомат не позднее 22 декабря, причем – до того, как его опорожнят. Время опорожнения всех посылочных автоматов можно узнать на сайте DPD.

На всякий случай рекомендуем класть праздничные посылки в посылочный автомат с запасом в пару дней, потому что могут случиться непредвиденные вещи. Например, недавно шторм усложнил дорожные условия и, следовательно, увеличилось время доставки.

Мы также рекомендуем совершать рождественские покупки в интернете заранее, поскольку отправка товаров из онлайн-магазинов может занять больше времени, чем обычно, из-за большого объема заказов.

2. Бывает ли так, что посылка не может быть доставлена из-за того, что в посылочном автомате нет свободных мест? Как долго тогда можно ждать своей очереди?

Мы тщательно подготовились к праздникам и в пик сезона заполняем и опорожняем пакоматы несколько раз в день, если это необходимо. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы клиентам не приходилось долго ждать свою посылку из-за отсутствия свободных мест в пакоматах. Правда, в некоторых случаях посылку все равно приходится ждать еще сутки, прежде чем она попадет в пакомат.

Чтобы все происходило как можно быстрее, клиенты также могут помочь себе и другим, забрав свой товар как можно скорее, что освободит шкафчик для следующей посылки. Желательно, если возможно, – в тот же день, когда пришло сообщение.

При отправлении нескольких посылок одновременно частные и бизнес-клиенты могут разместить несколько посылок в одном шкафчике, это тоже ускорит доставку. Для этого все посылки необходимо отсканировать и затем сложить в один почтомат.

3.Что можно и что нельзя пересылать из пакомата в пакомат?

Не следует отправлять через посылочный автомат, например, скоропортящиеся продукты питания (кровяную колбасу, ветчину, пряничное тесто и т. д.), алкоголь, фейерверки.

Посылки нельзя отправлять только в подарочной упаковке, например – в подарочном пакете. Подарочный пакет недостаточно защищает вещи, они могут повредиться при транспортировке и не дойти до получателя в нужном виде. При отправке посылок необходимо использовать прочные упаковочные материалы.