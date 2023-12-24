Письма лично на почту ношу. Как не опоздать с отправкой посылок к праздникам и не потерять время в очередях?(1)
Конец года – то время, когда почти у каждого находится повод посетить почтовую контору. Надо получить посылки из интернет-магазинов, отправить подарки друзьям и родственникам, подписаться на периодику, купить новогодние открытки, оформить денежные переводы близким и так далее. Однако нередко наши читатели сетуют на то, что почтовых контор становится все меньше, в связи с чем становятся менее доступными нужные услуги. Почему так и что изменится в ближайшее время – выясняла „МК-Эстония“.
На вопросы читателей нашей газеты ответили представители Omniva.
Ласнамяэ – самый крупный район города, здесь живет 120 000 человек. Одного почтового отделения для обслуживания всех клиентов явно недостаточно. В офисе Lasnamäe Centrum – всегда очереди, приходится ждать от получаса и более. Планирует ли Omniva решить эту проблему?
„Мы, безусловно, дорожим клиентами из всех районов. В Ласнамяэ работают почтовое отделение Палласти и недавно отремонтированное почтовое отделение в Lasnamäe Centrum, которое также является крупнейшим почтовым отделением Omniva в Эстонии, – говорит менеджер по работе с клиентами розничного канала Сийм Таммесалу. – Время ожидания – не такое уж большое, и мы постоянно отслеживаем объем услуг и время ожидания клиентов. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить достаточный уровень обслуживания и количество обслуживающего персонала, чтобы ждать приходилось не слишком долго“.
После ремонта в офисе в Lasnamäe Centrum исчезло табло, с помощью которого клиенты могли следить за движением очереди, стоя на улице. Вернется ли табло на свое место?
„Мы используем для клиентов в Ласнамяэ удобную систему очереди, где можно с помощью смартфона взять номерок с QR-кодом и следить за продвижением очереди у себя на экране, а время ожидания использовать по своему усмотрению, – говорит Сийм Таммесалу. – Представители нашей службы поддержки при необходимости помогут людям, у которых нет опыта пользования QR-кодом. В течение нескольких ближайших недель мы установим общее информационное табло, на котором будет виден номер, который сейчас обслуживают“.
Многие жители Эстонии делают покупки в интернете. Почему одни посылки приходят в почтоматы, а другие приходится забирать из отделения? Почему не все покупки из интернет-магазинов направляют в почтоматы?
„Место прибытия посылки зависит от службы, с помощью которой посылка была отправлена, и предпочтений клиента в отношении мест доставки, которые можно установить в среде самообслуживания minu.omniva.ee, – говорит менеджер пакоматов Рауно Рийнер. – В соответствии с
предпочтениями адресата направляют как международные, так и посылки внутри страны, а также те посылки из интернет-магазинов, для которых в качестве приоритетного места доставки указывают пакомат Omniva. Если объем посылок в некоторых посылочных автоматах очень велик, их маршрутизируют так, чтобы клиенты получили посылки как можно быстрее – обычно с учетом предпочтений, указанных клиентом, поэтому важно продумать порядок выбранных мест доставки. Например, если клиент предпочитает по возможности забирать посылку из посылочного автомата, но при этом хочет еще и отметить ближайшее почтовое отделение, то сначала необходимо выбрать все подходящие пакоматы, а отделение добавить как последний вариант“.
Получение посылки в офисе – дело двух минут! Но приходится стоять в очереди и ждать, пока другие переводят деньги, выписывают журналы и т. д. Почему бы не сделать так, чтобы один стол в конторе был предназначен только для выдачи посылок? Количество людей, толпящихся в офисе, сразу уменьшится. Из-за ковида это очень важно.
„1 ноября у нас в выдающем номерки очереди автомате (в Ласнамяэ тоже) есть три варианта – „QR-код для получения электронного билета“ (можно отслеживать продвижение очереди на своем телефоне), опция „Обслуживание“ и опция „Забрать отправление“. Это определенно ускоряет и упрощает обслуживание, и люди могут получать свои посылки быстрее“, – говорит Сийм Таммесалу.
Раньше были доступны коробки с красивым дизайном и размеров было больше. Сейчас выбор коробок для посылок изменился. Почему?
„Мы обновили ассортимент упаковки и подходящих вспомогательных средств в почтовых отделениях, – говорит Сийм Таммесалу. – В конторах теперь имеется просторный упаковочный стол с такими принадлежностями, как упаковочная бумага, скотч, веревка, ножницы, маркеры, карточки и наклейки, и т. д., которыми можно пользоваться бесплатно. Кроме того, мы предлагаем бесплатные гранулы-наполнители, которые можно добавлять в качестве прокладки в упаковку, чтобы обеспечить наилучшую сохранность содержимого. Все эти дополнительные возможности были очень хорошо приняты клиентами и получили множество положительных отзывов. Также мы обновили весь ассортимент упаковки. Упаковка из гофрокартона, то есть коробки и ящики, получила новый вид и функциональность“.
Основой для планирования изменений послужил опрос, проведенный среди клиентов Omniva, в ходе которого проанализировали функциональность, внешний вид, размеры и дизайнерские предпочтения предлагаемых вариантов упаковки.
„На основании полученных ответов мы разработали новые упаковки, которые подходят и для слотов наших почтоматов (S, M и L), и для отправки в дальнее зарубежье, – поясняет Сийм Таммесалу. – Если говорить о количестве вариантов упаковки, то мы исходили из отзывов многих клиентов, что было слишком много разных размеров и объемов, и выбрать подходящую упаковку было сложно. Всю новую упаковку тестируют, отправляя различные ее виды на нашу сортировочную линию“.
По его словам, основное дополнительное изменение касается простоты сборки коробок. Раньше коробку приходилось собирать самостоятельно с самого начала по схеме. Теперь коробки имеют автоматические основания, так что коробке можно придать форму одним простым движением. Новые упаковки также можно использовать повторно: они имеют две клейкие ленты, из которых первую можно использовать в первый раз, а вторую – во второй. Важно, что клейкая полоска позволяет использовать упаковку без добавления скотча.
„Для Omniva как для ответственной компании, безусловно, важно, чтобы коробки были изготовлены из древесины, которая устойчива, – заверяет Таммесалу. – Вот почему у всей нашей гофроупаковки есть маркировка FSC (fsc.org). При разработке упаковки мы использовали меньше цветов, чтобы уменьшить воздействие упаковки на окружающую среду. При желании покупатели для украшения упаковки могут использовать наши наклейки. Кроме того, ассортимент упаковки пополнился несколькими интересными новыми продуктами. Мы сотрудничаем с эстонскими стартапами, такими как Woola, которая производит конверты с наполнителем из эстонской овечьей шерсти вместо конвертов с пузырчатой пленкой“.
Новейшее упаковочное решение, которое предлагает Omniva, – это коробки KIUD, изготовленные из переработанного текстиля, которые можно использовать для пересылки до 20 раз или постоянно – для хранения вещей дома. Коробка KIUD изготовлена из текстильных отходов, образующихся на производственных линиях.
По словам Таммесалу, они обладают превосходной устойчивостью и не рвутся. Поскольку у материала KIUD – уникальная и самобытная текстура, которая придает изделию ощущение роскошного качества.
Если предлагаемые в конторе упаковки не подходят по размеру, можно ли использовать для посылки свои коробки? Какие тут действуют правила? Можно ли использовать, например, коробку от косметики с фирменным логотипом? Или, например, круглую коробку?
„Для посылки могут быть использованы различные решения, которые мы также предлагаем в обновленных почтовых отделениях Omniva. Например, зона „возьми или оставь“, где можно найти коробку, которую уже использовал предыдущий клиент, и при желании и целесообразности взять ее для повторного использования. Если клиент не находит там подходящей упаковки, он всегда может купить новую, выбрав из предлагаемого ассортимента. Важно обращать внимание на инструкции и условия эксплуатации, где указаны максимальные габариты и вес, – советует Таммесалу. – При использовании уже бывших в употреблении упаковок важно, чтобы они были целыми, прочными, чтобы на них не было старой маркировки (наклейки с кодами). Старая маркировка может вызвать путаницу на сортировочной линии. Очень важно при повторном использовании упаковки удалить с нее все старые наклейки“.
Он добавляет, что прямоугольные упаковки – предпочтительнее, поскольку круглые на сортировочной линии могут начать катиться (аналогично тому, как это происходит при укладке товаров на кассовую ленту в магазине). Упаковки должны в идеале соответствовать тому, что указано в инструкциях Omniva.
Приближается Рождество, и люди традиционно поздравляют своих родственников. Какие тонкости необходимо сейчас учитывать при отправке посылки или письма в Россию и Беларусь? Что разрешено отправлять? Сколько времени занимает доставка почты?
„Собираясь отправить посылку в эти страны, важно ознакомиться со списком товаров, на которые распространяются санкции, – советует менеджер по сортировке посылок Omniva Эдуард Решетов. – С ним можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента. Часто пытаются отправлять в упомянутые страны, хотя это не разрешено, всевозможную электронику, запчасти для автомобилей и мотоциклов, а также брендовую одежду и аксессуары стоимостью более 300 евро, лыжные ботинки и лезвия для коньков, снаряжение для дайвинга“.
Он напоминает: отправка подарков от частного лица частному лицу не освобождена от санкций.
„Чтобы доставка посылки прошла гладко, перед отправкой бандероли в Россию или Беларусь необходимо убедиться, что содержимое посылки не попадает под запрещенные товары. В таможенной форме должно быть как можно более подробно указано, что находится внутри посылки, поскольку в случае предоставления неполной или неверной информации доставка груза может занять больше времени, чем ожидалось, – подчеркивает Решетов. – Письма и посылки из Эстонии отправляют четыре раза в неделю, а доставка может занять две-три недели. Прибытие посылок во многом зависит от того, насколько быстро их доставят российские и белорусские почтовые отделения“.
С 1 января посылки подорожают
Логистическая компания Venipak напоминает, что с 1 января налог с оборота вырастет до 22 процентов, и это распространяется на все прибывающие в Эстонию посылки из не входящих в ЕС стран, даже если посылка была заказана, например, в ноябре.
Для прибывающих из Латвии, Литвы и других стран ЕС посылок ничего не меняется, и налог с оборота по-прежему оплачивается в ходе совершения покупки.
„Конец года – это еще и пиковый сезон в электронной торговли, поэтому делать покупки стоит заранее. При заказе из Эстонии, из соседних стран и
других регионов Европы необходимо учитывать, что и у интернет-магазинов, и у логистических компаний много работы, но как правило заказы перемещаются быстро и без дополнительных формальностей. Однако следует поторопиться с заказом посылок из-за пределов ЕС, если хотите получить посылку в этом году и заплатить действующий на данный момент налог с оборота в размере 20 процентов“, – сказал директор по продажам Venipak Эстония Марттен Калдвее.
В случае покупки за пределами ЕС, например – из Великобритании, стоимостью до 150 евро, получатель посылки должен уплатить дополнительный налог с оборота, который рассчитывают от стоимости товара. Если интернет-магазин или торговая площадка присоединились к специальному соглашению IOSS, налог с оборота можно уплатить уже в момент покупки. Это означает, что к цене покупки добавляется налог с оборота, и когда товар прибывает в Эстонию, платить налог с оборота уже не нужно.
Помимо НСО к посылкам стоимостью свыше 150 евро добавляется таможенная пошлина.Чтобы получить заказ или посылку, прибывающие из-за пределов ЕС, стоимость которых выше 150 евро, получатель посылки в дополнение к налогу с оборота должен оплатить таможенную пошлину.
Venipak напоминает, что при отправке посылок необходимо соблюдать определенные рекомендации. Прежде всего, бандероли должны быть тщательно упакованы. А адрес и телефон получателя должен быть полным и точным.
Хотя у большинства посылок – определенный размер и вес, могут встречаться и нестандартные упаковки. Это означает, что получить такую посылку сложнее.
В случае с курьерскими посылками стоит отметить, что если с получателем невозможно связаться по телефону, и его адрес или номер телефона – неполный, или на график доставки влияют плохие погодные или дорожные условия, курьер повторит попытку на следующий день.
С адресатом также стараются связаться по электронной почте или телефону на протяжении трех рабочих дней подряд, чтобы найти лучшее время доставки.
„Если доставка по каким-либо причинам не удалась, товар, к сожалению, придется вернуть отправителю“, – напоминает Venipak.