Дом ужасов: пенсионерку против воли отправили в психиатрическую клинику(20)
В редакцию газеты „МК-Эстония“ обратился 77-летний мужчина, который рассказал: его супруга Нина (80) в начале августа пришла в полицейский участок, чтобы написать заявление на шум, исходящий из квартиры соседей сверху. Но участковый насильно отправил бабушку-инвалида в психиатрическую больницу. Почему так произошло – выясняла „МК-Эстония“.
„Мы живем в Ласнамяэ в многоквартирном доме. Мы пенсионеры: мне 77 лет, жене – 80. Жена – инвалид, у нее ревматоидный артрит и остеопороз, с трудом ходит с костылем, постоянно принимает обезболивающие лекарства, – рассказывает пенсионер. – И нас постоянно беспокоят соседи сверху“.
Мужчина добавляет, что на шум этажом выше, где живет семья с тремя детьми, его супруга периодически жаловалась в полицию.
Соседи довели до психушки
„И вот 2 августа жене позвонил Игорь, участковый, и попросил ее зайти в полицейский участок 3 августа в 10 часов утра. В назначенные день и время мы с женой пришли в участок. Неподалеку стояла машина скорой помощи. В 10:10 участковый нас принял, но не в рабочем кабинете, а в „предбаннике“. Жена вручила участковому заявление по поводу шума и хулиганских действий жильцов квартиры наверху, он усадил ее за стол, а меня выпроводил из помещения под предлогом, что у него вопросы к жене, и что он закончит беседу с ней, а потом позовет меня. Я сидел в общем зале и ждал. Где-то через 5 минут в помещение, где находились моя жена и участковый, вошли три человека в форме скорой помощи. В 10:25 меня вызвал Игорь и сказал, что жене стало плохо, и скорая увезла ее в больницу“, – вспоминает пенсионер.
По его словам, сначала ему сказали, что отвезут жену в Мустамяэскую больницу, но в итоге женщина оказалась в психиатрической клинике на Палдиски мнт.
„А вот что мне потом рассказала жена: после того, как я вышел, участковый сразу же начал куда-то звонить и говорить с кем-то по-эстонски. Подозрительно быстро явились медики скорой помощи. Участковый предложил жене пройти с ними в машину. Жена ответила, что у нее все в порядке, и она никуда не пойдет. Участковый пригрозил ей, что вызовет наряд. После третьего отказа явились двое полицейских и силком поволокли ее к машине, причинив боль и страдания. Когда ее волокли, она кричала и звала на помощь. В машине ее привязали, обосновав это заботой о том, чтобы она не упала. И привезли в психиатрическую лечебницу“, – рассказывает пенсионер.
Он считает, что участковый грубо нарушил права человека и основы демократии: „Непонятно, на каком основании он отправил обманным путем человека на освидетельствование. В его действиях явно прослеживается подыгрывание неблагополучной семье, которая не занимается воспитанием детей, нежелание вникнуть в суть проблемы. Ему легче отправить в дурдом 80-летнюю старушку-инвалида и доложить начальству об успехах на участке…“
Шокирующая ночь
Его супруга Нина Захаровна так описывает события того дня: „Второго числа раздался звонок от участкового: мол, Нина, как вы живете? Я отвечаю: „Игорь, плохо живу, очень плохо, ну невозможно, что-то надо делать. Каждый день шум! А мальчишка, я хочу вам сказать, немного „не того“. Как начнет бегать, как начнет стучать… Игорь, надо с ним что-то делать, куда-то его определить, его лечить надо“. И он позвал меня на следующий день в участок. Мужа я взяла с собой, мы еще после этого в магазин собирались… Но мужа не пустили. Я пришла и говорю: „Игорь, ну невозможно так жить больше“. А он меня не слушает и звонит кому-то, по-эстонски говорит. А потом открывает дверь на улицу, а там скорая стоит и два санитара“.
По ее словам, участковый приказал: „Нина, идите в машину!“
„Я отказалась, после чего он мне пригрозил, что вызовет наряд и меня отведут силой, – волнуясь, рассказывает пенсионерка. – Я кричала: „Игорь, что вы делаете?“ Мне было неприятно, даже стыдно, что меня, старого человека, тащат силой, как будто я преступница. Понимаете?! У меня все пересохло во рту. В скорой мне измерили давление, а оно уже поднялось до 170, и мне даже не дали лекарства. Сначала мы действительно приехали в Мустамяэскую больницу, но машина скорой просто постояла возле больницы. А потом мы приехали к зданию, где над входом было написано, что это – отделение психиатрической помощи“.
Она добавляет, что началось все с жалоб, что соседский ребенок дома скачет и постоянно шумит. И она регулярно просила соседей сверху быть потише.
„Я не знаю, как я пережила эту ночь, я не спала, – взволнованно продолжает Нина Захаровна. – Я пыталась объяснить врачам, что я нормальная, сама за собой ухаживаю, в магазин хожу… А участковый еще несколько лет назад хотел отправить меня в дом престарелых, а теперь вот запихнул в психушку…“
„А когда Нину забрали, меня позвал участковый и сказал, что мне и самому так будет легче. От этой фразы я опешил, честное слово, – добавляет муж пенсионерки. – Наш председатель КТ Виталий рассказал, что участковый какое-то время назад подбивал его посодействовать в отправлении Нины в психбольницу. Но он отказался“.
Нину Захаровну выписали из клиники через четыре дня. Но перед этим состоялся суд, в решении которого сказано, что действия участкового были правомерны.
„Представляет опасность для себя и окружающих“ – так сформулирована причина вызова скорой помощи для отправки пожилой женщины в психбольницу.
„Около трех лет пациент „терроризирует“ соседей, нападает на людей в подъезде, громко кричит, ругается матом, постоянно пишет заявления в полицию на соседа“, – записано в документе со слов участкового.
Согласно выписке, у пожилой женщины диагностированы чрезмерная тревожность и другие расстройства. Но действительно ли она представляет опасность?
Комментарий от участкового Игоря получить нам не удалось, так как он находился в отпуске. Но руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер прокомментировала ситуацию так: „Если поведение человека кажется полицейским необычным и странным, они привлекают специалиста. В этом случае полиция вызвала скорую помощь, которая на месте оценила состояние человека и приняла решение отвезти женщину в больницу. По просьбе работников скорой помощи были привлечены и сотрудники патруля. Полицейский не является экспертом, который ставит диагноз или решает, нуждается человек в принудительном лечении или нет. Решение о необходимости принудительного лечения принимает психиатр, и на основании его заключения принимает решение суд“.
Что говорят соседи?
Виталий, председатель КТ, где проживают пожилые супруги, комментирует ситуацию так: „Многие соседи отмечали, что Нина доставляет им беспокойство. Она чересчур эмоционально и бурно реагирует на всякий шум: стучит по батареям, включает какие-то записи… Было очень много обращений к участковому с жалобами на Нину. Она, как я понимаю, его не впускала. И в какой-то момент участковый в беседе сказал, что, возможно, необходимо принудительное лечение, и предлагал мне как-то ему посодействовать, поскольку Нина не шла на контакт… Это было из благих побуждений“.
Он добавляет: „Нина умеет спокойно, рассудительно общаться, казаться вот такой спокойной невинной бабушкой. Но она очень вспыльчивая. И ей мешают соседи – причем со всех сторон… Кто-то курит в окно, кто-то делает ремонт, сверху топают, снизу еще что-то… И ее реакция на все раздражители бывает крайне неадекватная. Чтобы соседям отомстить, она включает на всю громкость какие-то аудиозаписи с матом, руганью, звуками рвоты… Она стучит по батареям, и неважно, сколько времени – час, два, три часа ночи. По стенам может чем-то стучать. С ее точки зрения, она делает все правильно, потому что ей как бы мешают соседи, а участковый ничем не может помочь, и никто не хочет встать на ее сторону. Но ее реакция мешает не только тем, кто, возможно, побеспокоил ее, но и многим окружающим. И есть люди, у которых имеются записи, где она прямо на улице покрывает людей матом, пытается людей чуть ли не бить своей палкой…“
Он добавляет, что у пенсионерки – конфликт со многими.
„Но и Нину можно понять: я разговаривал с соседями, и они тоже слышат, как в квартире над Ниной постоянно бесятся дети – бывает, они и ночью прыгают, так что есть основания говорить, что ночной покой нарушают. То есть соседи мешают только Нине, а Нина, в свою очередь, – всем остальным. И все окружающие тоже пишут заявления на нее…“, – отмечает Виталий.
Он добавляет, что все участники конфликта даже ходили в примирительную комиссию: „Нас всех вызывали, чтобы мы встретились и все обсудили. Сначала каждый ходил по отдельности, рассказывал о ситуации, кто как видит… И Нина туда ходила. Потом они назначили день для встречи всех соседей вместе, чтобы попробовать все решить, но Нина прийти отказалась“.
Соседка Тамара, живущая от Нины Захаровны через стенку, комментирует ситуацию так: „Да, я слышу шум из 69-й квартиры, но он не мешает мне так, как Нине, потому что все это происходит у нее над головой. Последние пару месяцев шума вообще не слышно. Но Нина жаловалась, что те соседи подбрасывали ей то пластилин, то собачий кал в почтовый ящик. Мой ящик находится сразу под Нининым, и я как-то обнаружила в нем какую-то жидкость – что-то вроде масла с какими-то зернами, что ли, которое лилось из ящика Нины… Вот я не знаю, кто это сделал…“
Уже давно занимающаяся уборкой подъездов этого дома Марина считает, что цель пенсионерки – выжить из дома соседку с детьми, проживающую сверху, которые ей мешают своим шумом.
„Нина настолько на нее взъелась, на Женю (хозяйка квартиры сверху – прим. ред.), что даже мне говорила: я сделаю все, чтобы от нее избавиться. Там трое деток… Нина участкового просто закидала заявлениями, подняла комиссию по несовершеннолетним – а они Женю просто замучили. Она абсолютно нормальная мама. А Нина прямо при детях оскорбляет их мать всякими словами. Еще может посреди ночи начать барабанить по батареям. Или включает на полную громкость какие-то звуки через магнитофон. Она клеит на дверь Жени какие-то записки. Женя уже настолько запугана, что вообще старается избегать даже случайной встречи с Ниной и в любой момент готова к тому, что придется забрать детей и уйти из дома“.
„У Нины – конфликт практически со всеми соседями, – говорит Александр, муж Жени, – но почему-то именно моя семья является для нее неким триггером. По сути, конфликт начался еще даже до меня. Представляете, я когда покупал эту квартиру, то председатель меня прямо в лоб спросил: „Зачем вы ее покупаете?“ Нина, по его словам, предыдущих жильцов буквально выжила – именно из-за нее они эту квартиру и выставили на продажу. Я тогда не обратил особого внимания на его слова… Ну и потом у меня начался ремонт, и пошло: мат-перемат. У меня есть записи ее криков в адрес моих детей. Это ужас! Любая случайная встреча – это крики и матерщина… Она мусорит, высыпает нам под дверь содержимое пылесоса. И вот когда ее забрали, даже уборщица сказала, что намного чище стало. Мне Нина кричала при детях: „Забирай своих ублюдков!“… Ну как так можно?!“
Он добавляет, что пенсионерка постоянно нападает на него и его супругу: „Бывает, стоишь у подъезда, а на тебя ведро воды выливается. Это нормально? Или жена выходит из дома с детьми, а сверху крики: „Хоть бы ты никуда не доехала!“ Вот такая у меня соседка…“
На чьей стороне правда – будет разбираться окружной суд, куда пенсионеры обратились с жалобой.
Ну а пока соседи надеются, что Нина Захаровна все же придет на встречу, организованную примирительной комиссией, и конфликт перестанет быть таким острым.
Три вопроса старейшине Ласнамяэ Юлианне Юрченко
– К вам часто обращаются с жалобами на соседей, которые шумят не ночью, а днем?
– Да, жители района периодически обращаются с такой проблемой. Причин шума может быть довольно много. В большинстве случаев они не находятся в компетенции управы района, и такими случаями занимается полиция или МуПо. Управа вмешивается, когда шум вызван незаконным ремонтом квартиры, в таком случае мы оповещаем строительный надзор, и они рассматривают этот случай.
– Должно ли как-то отреагировать КТ?
– Так как проблема возникает между двумя жильцами, то, как правило, квартирное товарищество может проводить только разъяснительные беседы. Исключение – случаи, когда причиной шума является имущество квартирного товарищества, например, некорректно установленные техносети. В таком случае товарищество должно ликвидировать проблему.
– Что делать, когда и пенсионеры, и семья с детьми страдают от сложившейся ситуации?
– Когда спор невозможно решить двум сторонам, то стоит привлечь третью, независимую сторону. Иногда в данных спорах помогает комиссия по спорам квартирных товариществ. Записаться на приём к юристу можно по телефону 5625 7713, приём проходит в управе Ласнамяэ по предварительной регистрации, по вторникам (9–12) и четвергам (10–12) (регистрация обязательна).
Имеет также смысл воспользоваться предоставляемой государством услугой по разрешению конфликтов („Восстановительное правосудие“), которая помогает смягчить нанесенный ущерб и научиться лучше справляться с повседневной жизнью и отношениями.
Более подробную информацию можно получить на странице Департамента социального страхования здесь и здесь.
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