Дом ужасов: пенсионерку против воли отправили в психиатрическую клинику

„А вот что мне потом рассказала жена: после того, как я вышел, участковый сразу же начал куда-то звонить и говорить с кем-то по-эстонски. Подозрительно быстро явились медики скорой помощи. Участковый предложил жене пройти с ними в машину. Жена ответила, что у нее все в порядке, и она никуда не пойдет. Участковый пригрозил ей, что вызовет наряд. После третьего отказа явились двое полицейских и силком поволокли ее к машине, причинив боль и страдания. Когда ее волокли, она кричала и звала на помощь. В машине ее привязали, обосновав это заботой о том, чтобы она не упала. И привезли в психиатрическую лечебницу“, – рассказывает пенсионер.

„И вот 2 августа жене позвонил Игорь, участковый, и попросил ее зайти в полицейский участок 3 августа в 10 часов утра. В назначенные день и время мы с женой пришли в участок. Неподалеку стояла машина скорой помощи. В 10:10 участковый нас принял, но не в рабочем кабинете, а в „предбаннике“. Жена вручила участковому заявление по поводу шума и хулиганских действий жильцов квартиры наверху, он усадил ее за стол, а меня выпроводил из помещения под предлогом, что у него вопросы к жене, и что он закончит беседу с ней, а потом позовет меня. Я сидел в общем зале и ждал. Где-то через 5 минут в помещение, где находились моя жена и участковый, вошли три человека в форме скорой помощи. В 10:25 меня вызвал Игорь и сказал, что жене стало плохо, и скорая увезла ее в больницу“, – вспоминает пенсионер.

„Мы живем в Ласнамяэ в многоквартирном доме. Мы пенсионеры: мне 77 лет, жене – 80. Жена – инвалид, у нее ревматоидный артрит и остеопороз, с трудом ходит с костылем, постоянно принимает обезболивающие лекарства, – рассказывает пенсионер. – И нас постоянно беспокоят соседи сверху“.

„Я не знаю, как я пережила эту ночь, я не спала, – взволнованно продолжает Нина Захаровна. – Я пыталась объяснить врачам, что я нормальная, сама за собой ухаживаю, в магазин хожу… А участковый еще несколько лет назад хотел отправить меня в дом престарелых, а теперь вот запихнул в психушку…“

„Я отказалась, после чего он мне пригрозил, что вызовет наряд и меня отведут силой, – волнуясь, рассказывает пенсионерка. – Я кричала: „Игорь, что вы делаете?“ Мне было неприятно, даже стыдно, что меня, старого человека, тащат силой, как будто я преступница. Понимаете?! У меня все пересохло во рту. В скорой мне измерили давление, а оно уже поднялось до 170, и мне даже не дали лекарства. Сначала мы действительно приехали в Мустамяэскую больницу, но машина скорой просто постояла возле больницы. А потом мы приехали к зданию, где над входом было написано, что это – отделение психиатрической помощи“.

Его супруга Нина Захаровна так описывает события того дня: „Второго числа раздался звонок от участкового: мол, Нина, как вы живете? Я отвечаю: „Игорь, плохо живу, очень плохо, ну невозможно, что-то надо делать. Каждый день шум! А мальчишка, я хочу вам сказать, немного „не того“. Как начнет бегать, как начнет стучать… Игорь, надо с ним что-то делать, куда-то его определить, его лечить надо“. И он позвал меня на следующий день в участок. Мужа я взяла с собой, мы еще после этого в магазин собирались… Но мужа не пустили. Я пришла и говорю: „Игорь, ну невозможно так жить больше“. А он меня не слушает и звонит кому-то, по-эстонски говорит. А потом открывает дверь на улицу, а там скорая стоит и два санитара“.

Он считает, что участковый грубо нарушил права человека и основы демократии: „Непонятно, на каком основании он отправил обманным путем человека на освидетельствование. В его действиях явно прослеживается подыгрывание неблагополучной семье, которая не занимается воспитанием детей, нежелание вникнуть в суть проблемы. Ему легче отправить в дурдом 80-летнюю старушку-инвалида и доложить начальству об успехах на участке…“

Виталий, председатель КТ, где проживают пожилые супруги, комментирует ситуацию так: „Многие соседи отмечали, что Нина доставляет им беспокойство. Она чересчур эмоционально и бурно реагирует на всякий шум: стучит по батареям, включает какие-то записи… Было очень много обращений к участковому с жалобами на Нину. Она, как я понимаю, его не впускала. И в какой-то момент участковый в беседе сказал, что, возможно, необходимо принудительное лечение, и предлагал мне как-то ему посодействовать, поскольку Нина не шла на контакт… Это было из благих побуждений“.

Комментарий от участкового Игоря получить нам не удалось, так как он находился в отпуске. Но руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер прокомментировала ситуацию так: „Если поведение человека кажется полицейским необычным и странным, они привлекают специалиста. В этом случае полиция вызвала скорую помощь, которая на месте оценила состояние человека и приняла решение отвезти женщину в больницу. По просьбе работников скорой помощи были привлечены и сотрудники патруля. Полицейский не является экспертом, который ставит диагноз или решает, нуждается человек в принудительном лечении или нет. Решение о необходимости принудительного лечения принимает психиатр, и на основании его заключения принимает решение суд“.

„А когда Нину забрали, меня позвал участковый и сказал, что мне и самому так будет легче. От этой фразы я опешил, честное слово, – добавляет муж пенсионерки. – Наш председатель КТ Виталий рассказал, что участковый какое-то время назад подбивал его посодействовать в отправлении Нины в психбольницу. Но он отказался“.

Он добавляет: „Нина умеет спокойно, рассудительно общаться, казаться вот такой спокойной невинной бабушкой. Но она очень вспыльчивая. И ей мешают соседи – причем со всех сторон… Кто-то курит в окно, кто-то делает ремонт, сверху топают, снизу еще что-то… И ее реакция на все раздражители бывает крайне неадекватная. Чтобы соседям отомстить, она включает на всю громкость какие-то аудиозаписи с матом, руганью, звуками рвоты… Она стучит по батареям, и неважно, сколько времени – час, два, три часа ночи. По стенам может чем-то стучать. С ее точки зрения, она делает все правильно, потому что ей как бы мешают соседи, а участковый ничем не может помочь, и никто не хочет встать на ее сторону. Но ее реакция мешает не только тем, кто, возможно, побеспокоил ее, но и многим окружающим. И есть люди, у которых имеются записи, где она прямо на улице покрывает людей матом, пытается людей чуть ли не бить своей палкой…“

Он добавляет, что у пенсионерки – конфликт со многими.

„Но и Нину можно понять: я разговаривал с соседями, и они тоже слышат, как в квартире над Ниной постоянно бесятся дети – бывает, они и ночью прыгают, так что есть основания говорить, что ночной покой нарушают. То есть соседи мешают только Нине, а Нина, в свою очередь, – всем остальным. И все окружающие тоже пишут заявления на нее…“, – отмечает Виталий.

Он добавляет, что все участники конфликта даже ходили в примирительную комиссию: „Нас всех вызывали, чтобы мы встретились и все обсудили. Сначала каждый ходил по отдельности, рассказывал о ситуации, кто как видит… И Нина туда ходила. Потом они назначили день для встречи всех соседей вместе, чтобы попробовать все решить, но Нина прийти отказалась“.