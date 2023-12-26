„Черный список“ продавцов-нарушителей из года в год растет

Год назад в „черном списке“ было 260 случаев. На начало декабря их – уже 291.

В список попадают фирмы, которые не выполняют свои обязательства перед клиентом. Если же компания исполнила то, что предписано законом, то запись удаляют. Если же нет – фирма будет числиться среди нарушителей в течение года.

„В связи с увеличением количества покупок – например, во время праздников и различных акций – может увеличиться и количество претензий и жалоб, – говорит представитель секретариата Комиссии по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителей и технического надзора Маргот Леэн. – Потребителей в первую очередь интересуют электроника, одежда и обувь, однако жалобы и вопросы поступают по всем группам товаров“.

Она добавляет, что доля покупок через интернет растет, и основные проблемы в этой сфере связаны с тем, что товар не доходит до покупателя вовремя или ему не возвращают деньги при расторжении договора.

Ни вина, ни денег

Один из лидеров по количеству невыполненных решений Комиссии по потребительским спорам – фирма Deluxewine OÜ, торгующая алкоголем в интернете. Все 9 претензий примерно одинаковы: клиенты заказали алкоголь, не получили обещанные бутылки, пытались связаться с продавцом на тему возврата денег, но безрезультатно.

На рассмотрение комиссии компания свою позицию также не предоставила, в связи с чем, согласно всем решениям, должна вернуть клиентам деньги. Кому-то – 26 евро, кому-то – 68, а кому-то и все 176.

Обувь развалилась слишком быстро