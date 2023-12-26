„Черный список“ продавцов-нарушителей из года в год растет(2)
В преддверии праздников многие озабочены покупкой подарков. Однако вещи и услуги лучше приобретать у проверенных предпринимателей, а тех, кто не исполняет свои обязанности перед клиентами, обходить стороной. В помощь читателям „МК-Эстония“ публикует новейший „черный список“, который составляет Комиссия по потребительским спорам.
Год назад в „черном списке“ было 260 случаев. На начало декабря их – уже 291.
В список попадают фирмы, которые не выполняют свои обязательства перед клиентом. Если же компания исполнила то, что предписано законом, то запись удаляют. Если же нет – фирма будет числиться среди нарушителей в течение года.
„В связи с увеличением количества покупок – например, во время праздников и различных акций – может увеличиться и количество претензий и жалоб, – говорит представитель секретариата Комиссии по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителей и технического надзора Маргот Леэн. – Потребителей в первую очередь интересуют электроника, одежда и обувь, однако жалобы и вопросы поступают по всем группам товаров“.
Она добавляет, что доля покупок через интернет растет, и основные проблемы в этой сфере связаны с тем, что товар не доходит до покупателя вовремя или ему не возвращают деньги при расторжении договора.
Ни вина, ни денег
Один из лидеров по количеству невыполненных решений Комиссии по потребительским спорам – фирма Deluxewine OÜ, торгующая алкоголем в интернете. Все 9 претензий примерно одинаковы: клиенты заказали алкоголь, не получили обещанные бутылки, пытались связаться с продавцом на тему возврата денег, но безрезультатно.
На рассмотрение комиссии компания свою позицию также не предоставила, в связи с чем, согласно всем решениям, должна вернуть клиентам деньги. Кому-то – 26 евро, кому-то – 68, а кому-то и все 176.
Обувь развалилась слишком быстро
Обувь сейчас стоит недешево, и тем более обидно, если она быстро приходит в негодность. В Комиссию по потребительским спорам обратился клиент, который приобрел у фирмы Jalajälg AS (официальный дистрибьютер Nike) кроссовки для ребенка за 103,45 евро. Не прошло и месяца, как обувь развалилась, о чем клиент сообщил продавцу и предъявил подтверждающие это фотографии. Потребитель отметил рекламный текст продавца, в котором товар позиционируется как роскошная, кожаная и прочная обувь премиум-класса (Nike Air Force 10 Anniversary Special Edition). Сын покупателя носил кроссовки в школе всего три недели.
Фирма не ответила клиенту и не предоставила комиссии объяснений. Эксперты решили, что, по закону, продавец несет ответственность за несоответствие
товара условиям договора, возникшее в течение двух лет с момента передачи товара покупателю. Из представленных доказательств следует, что потребитель обратился с претензией к продавцу в срок, то есть в течение 3 недель с момента получения товара. На фотографиях видно, что обувь имеет дефекты. Покупатель доказал, что она не соответствует условиям договора, и имел право отказаться от него до тех пор, пока продавец не предложил заменить товар. Таким образом, продавец должен вернуть клиенту 103,45 евро.
Машина с нюансами
Еще сложнее, когда дело касается крупных покупок. Клиент заключил с фирмой Raihan Group OÜ договор купли-продажи легкового автомобиля по цене 18 000 евро и оплатил всю сумму, которая включала доставку и регистрацию машины в стране.
Однако, по словам потребителя, компания нарушила договор, так как транспортное средство не могло быть зарегистрировано в Эстонии. Чтобы это сделать, за автомобиль необходимо было уплатить в Швеции НДС в размере 33 000 шведских крон (около 3 099 евро). В итоге клиент его оплатил, но для этого ему пришлось брать кредит.
По его словам, торговец также не оплатил расходы по регистрации автомобиля в Транспортном департаменте. Требование клиента – сумма НДС (3099,46 евро), комиссия за кредитный договор (100 евро), госпошлина за регистрацию транспортного средства (192 евро).
Продавец не вышел на связь и не объяснился, и Комиссия по потребительским спорам постановила, что переданная потребителю вещь не соответствовала оговоренным в договоре условиям, так как автомобиль не был зарегистрирован в Транспортном департаменте, не был уплачен НДС и государственная пошлина. Торговец нарушил договор и тем самым причинил клиент ущерб на сумму 3391,46 евро.
Услуга оказана наполовину
В сфере красоты тоже бывают проблемы. Клиентка заказала услугу перманентного макияжа бровей в фирме M&M Permanent OÜ и внесла предоплату в размере 90 евро (ее попросили перевести деньги на счет Aival prefab OÜ). Чтобы цвет хорошо закрепился, услугу нужно было осуществлять в два захода.
Но после первого сеанса мастер заболела и больше не выходила на связь. Услуга в итоге не была оказана, предоплату мастер не вернул.
На жалобу клиента и обращение Комиссии по потребительским спорам мастер не отреагировал, поэтому комиссия сочла, что нарушение было существенным и услуга не соответствует требованиям, если она оказана наполовину. Не было никаких обстоятельств, оправдывающих нарушение поставщика услуги или освобождающих его от ответственности. Клиент имеет право расторгнуть заключенный договор.
Аккуратно не получилось
Отдельно можно отметить ситуации, когда заказчику во время оказания услуги причиняют ущерб.
Клиент заказал в фирме TJU NT OÜ (Movingexpert) услугу переезда – нужно
было вынести пианино из квартиры. Услуга была оказана, но в процессе грузчики повредили подъезд. Квартирное товарищество выставило счет на сумму 228 евро. Потребитель оплатил его и затем предъявил фирме, которая занималась переездом, претензию о возмещении причиненного ущерба.
Фирма отказалась, что подтвердила и Комиссии по потребительским спорам. Более того, попросила предоставить фотографии подъезда до того, как было вынесено пианино.
Комиссия, изучив материалы дела, установила, что претензию клиента нужно удовлетворить. По словам клиента, подъезд многоквартирного дома был недавно отремонтирован, стены, полы и лестничные пролеты были в порядке. Пианино было при переезде повреждено, на что потребитель указал сразу же, и фирма не возражала. В тот же день член правления КТ также заметил повреждения в подъезде.
Комиссия пришла к выводу, что предъявленное потребителем требование о возмещении ущерба обосновано и подлежит удовлетворению. Фирма должна возместить клиенту причиненный ущерб в размере 228 евро.
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Посмотреть полный перечень фирм, которые попали в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, а также ознакомиться с решениями Комиссии по потребительским спорам можно, перейдя на сайт департамента.