ЧП и криминал
10.03.2024, 21:21

Пропавший в Рождество 52-летний мужчина найден мертвым

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

24 декабря 2023 года полиция обратилась к жителям Эстонии с просьбой помочь выяснить местонахождение 52-летнего Оливера, который в субботу, 23 декабря, ушел из своего дома в Курессааре и не вернулся. В марте выяснилось, что он скончался.

В воскресенье, 10 марта, Департамент полиции и погранохраны сообщил, что тело пропавшего было найдено вечером того же дня в устье реки Тори поисковой группой добровольцев. Согласно данным полиции, причин подозревать насильственную смерть нет, но ее точную причину установят эксперты.

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Родственники сообщили полиции, что Оливер ушел из дома 23 декабря около 8 часов вечера, и с тех пор было неизвестно, где он мог находиться. В последний раз мужчину видели в тот же вечер идущим по улице Хейна в Курессааре в направлении реки Пыдусте.

Полицейские проверили различные адреса в городе Курессааре, проехали по улице Хейна до устья реки Пыдусте и изучили места, связанные с геоположением телефона, но сразу местонахождение мужчины установить не смогли. В поисках также был задействован дрон Департамента окружающей среды.

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