Не сидите дома! Какие праздничные мероприятия можно посетить в разных городах в преддверии новогодних праздников?
Декабрь – пора подготовки к Новому году и Рождеству, время покупать подарки и готовиться к праздничным гуляньям. Первые рождественские мероприятия состоятся уже в середине месяца. Городские управы организуют праздники для своих жителей, различные социальные и дневные центры составляют собственные планы рождественских и новогодних развлечений, в том числе – для людей почтенного возраста. „МК-Эстония“ собрала список праздничных мероприятий, на которые можно отправиться за новогодним настроением.
Одно из изменений последних лет – отмена общегородских фейерверков. Многие города Эстонии больше не организуют праздничных салютов: как с целью бережливого отношения к экологии, экономии, так и с целью избавить жителей от лишнего шума. Тем более, что его и так хватает в праздничную ночь.
Но городские власти организуют и другие интересные развлечения для своих жителей.
ТАЛЛИНН
• В Мустамяэ 27 декабря в 10.00 состоится кинопоказ для пожилых людей в культурном центре „Кая“. 22 декабря в 19.00 состоится бесплатный рождественский концерт женского хора Gaudete. А 28 декабря в 19.00 пройдет вечер танцев (вход 7 евро).
• В Пирита 29 декабря в 20.00 в Пиритаском центре досуга состоится праздник в честь окончания года, выступят Jaak Linnas & Dj Andres Palmi, вход по билетам.
• В этом году в Таллинне вместо фейерверка состоится красочное световое шоу. В районе Кесклинн 31 декабря старый год проводят праздничным концертом на площади Вабадузе. Начало в 21.00. Выступят коллективы Laine, Trad.Attack! и nublu. Концерт завершится световым представлением.
МААРДУ
• 31 декабря по Маарду будет путешествовать Дед Мороз. Встретить его можно будет:
• 17.00 – в Мууга по адресу Мууга, 108, возле магазина Maxima X;
• 17.25 – в Мууга возле елки на улице Вильяпуу;
• 17.50 – в парке Келламяэ;
• 18.10 – в Маарду возле магазина Maxima XX;
• 18.35 – возле Маардуской гимназии.
• Новогодняя программа 31 декабря начнётся в 00.30 в парке Келламяэ.
Фейерверк будет запущен в 00.35, и в 00.45 начнется новогоднее диско. В районе Мууга, согласно пожеланиям жителей, фейерверка в этом году не будет.
НАРВА
• 28 декабря в 14.00 часов в Доме культуры „Ругодив“ состоится вечер отдыха культурного общества „Нарвамаа“. Общество „Нарвамаа“ объединяет пожилых людей в возрасте от 65 лет. Цена мероприятия – 3 евро.
• 31 декабря в 17.00 на Петровской площади Нарвы начнется трехчасовая игровая программа, включающая танцевальную дискотеку, появление Деда Мороза на праздничном автомобиле, песни, игры, танцы и встречу с символом будущего года. Там же, на площади, будут установлены сцена и экран, с которого прозвучат поздравления от президента страны и от мэра города.
СИЛЛАМЯЭ
• 25, 26 и 30 декабря в 11.00 и в 13.00 в Театре-студии „Тэйне таэвас“ (Виру, 39-а) пройдет рождественское представление „Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса“. Вход – 7 евро.
ТАРТУ
• В течение декабря в городе регулярно можно покататься на санях, на Ратушной площади – на пони, а также взять уроки катания на коньках. Канун нового года город отметит представлением, информация о нем появится позже.