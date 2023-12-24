Не сидите дома! Какие праздничные мероприятия можно посетить в разных городах в преддверии новогодних праздников?

Одно из изменений последних лет – отмена общегородских фейерверков. Многие города Эстонии больше не организуют праздничных салютов: как с целью бережливого отношения к экологии, экономии, так и с целью избавить жителей от лишнего шума. Тем более, что его и так хватает в праздничную ночь.

Но городские власти организуют и другие интересные развлечения для своих жителей.

ТАЛЛИНН

• В Мустамяэ 27 декабря в 10.00 состоится кинопоказ для пожилых людей в культурном центре „Кая“. 22 декабря в 19.00 состоится бесплатный рождественский концерт женского хора Gaudete. А 28 декабря в 19.00 пройдет вечер танцев (вход 7 евро).

• В Пирита 29 декабря в 20.00 в Пиритаском центре досуга состоится праздник в честь окончания года, выступят Jaak Linnas & Dj Andres Palmi, вход по билетам.

• В этом году в Таллинне вместо фейерверка состоится красочное световое шоу. В районе Кесклинн 31 декабря старый год проводят праздничным концертом на площади Вабадузе. Начало в 21.00. Выступят коллективы Laine, Trad.Attack! и nublu. Концерт завершится световым представлением.

МААРДУ

• 31 декабря по Маарду будет путешествовать Дед Мороз. Встретить его можно будет:

• 17.00 – в Мууга по адресу Мууга, 108, возле магазина Maxima X;

• 17.25 – в Мууга возле елки на улице Вильяпуу;

• 17.50 – в парке Келламяэ;

• 18.10 – в Маарду возле магазина Maxima XX;

• 18.35 – возле Маардуской гимназии.

• Новогодняя программа 31 декабря начнётся в 00.30 в парке Келламяэ.

Фейерверк будет запущен в 00.35, и в 00.45 начнется новогоднее диско. В районе Мууга, согласно пожеланиям жителей, фейерверка в этом году не будет.

НАРВА

• 28 декабря в 14.00 часов в Доме культуры „Ругодив“ состоится вечер отдыха культурного общества „Нарвамаа“. Общество „Нарвамаа“ объединяет пожилых людей в возрасте от 65 лет. Цена мероприятия – 3 евро.