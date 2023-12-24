В арестном доме Раквере скончался 46-летний мужчина

В субботу вечером около 21:30 в полицию сообщили, что двое пьяных мужчин лежат на земле возле торгового центра в Тапа. „Поскольку на улице была минусовая температура, мужчины были пьяны и не могли общаться, помимо полиции была вызвана и скорая помощь для оценки их состояния здоровья.

Врачи осмотрели мужчин и, по их словам, угрозы их жизни не было. Ни один из мужчин не смог назвать свое имя и домашний адрес. У них также не было документов, удостоверяющих личность. Поскольку полиция не смогла доставить мужчин домой, с разрешения медиков было решено отвезти их протрезветь“, - пояснил представитель Восточеой префектуры Эрго Соосаар.

Оба мужчины были доставлены в центр временного содержания в Раквере для протрезвления, где за их состоянием следили как во время физических проверок, так и с помощью камер. Во время очередного осмотра, около 01:30, полицейский заметил, что 46-летний мужчина больше не дышит. Сотрудник сразу же вызвал скорую помощь. К сожалению, к моменту приезда скорой помощи мужчина уже был мертв, поэтому скорая констатировала смерть мужчины“, - сказал Соосаар.

По предварительной оценке, мужчина скончался из-за резкого ухудшения здоровья, точная причина смерти устанавливается. Полиция проверит обстоятельства происшествия, а также проведет плановую служебную проверку для оценки действий сотрудников по наблюдению за состоянием задержанного.

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