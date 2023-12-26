26.12.2023, 15:20
Канцлер права: оплата места в доме престарелых может быть взыскана с местных властей через суд(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
Канцлер права начала получать запросы от людей, которые находятся в замешательстве. Их беспокоит тот факт, что, несмотря на обещания, данные в рамках реформы системы ухода, местные власти просят людей платить за дома по уходу за их родителями даже больше, чем раньше.
Обеспокоенная женщина написала канцлеру права Улле Мадизе о том, что ее отцу теперь приходится платить за место в доме престарелых больше, чем раньше, хотя государство обещало, что реформа системы социального попечения, вступившая в силу 1 июля, сократит расходы на уход. Впрочем, добавила она, местные власти взяли на себя 650 евро расходов на оплату труда работников по уходу.