Новости Эстонии
26.12.2023, 15:20

Канцлер права: оплата места в доме престарелых может быть взыскана с местных властей через суд

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По словам канцлера права Юлле Мадизе, до обращения в административный суд, решение городских властей можно обжаловать .
По словам канцлера права Юлле Мадизе, до обращения в административный суд, решение городских властей можно обжаловать .
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Канцлер права начала получать запросы от людей, которые находятся в замешательстве. Их беспокоит тот факт, что, несмотря на обещания, данные в рамках реформы системы ухода, местные власти просят людей платить за дома по уходу за их родителями даже больше, чем раньше.

Обеспокоенная женщина написала канцлеру права Улле Мадизе о том, что ее отцу теперь приходится платить за место в доме престарелых больше, чем раньше, хотя государство обещало, что реформа системы социального попечения, вступившая в силу 1 июля, сократит расходы на уход. Впрочем, добавила она, местные власти взяли на себя 650 евро расходов на оплату труда работников по уходу.

„Я понимаю, почему в результате роста стоимости мест в домах престарелых вы чувствуете, что цель реформы системы ухода и реальная жизнь не совпадают. Ведь было обещано, что нуждающимся будет гарантировано место в доме престарелых за среднюю пенсию по старости и что вклад членов семьи нуждающегося будет уменьшен“, - ответила канцлер. Она подтвердила, что местные власти несут ответственность за доступность мест в домах престарелых - эта обязанность не изменилась в результате реформы.

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