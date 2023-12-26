Канцлер права: оплата места в доме престарелых может быть взыскана с местных властей через суд

Обеспокоенная женщина написала канцлеру права Улле Мадизе о том, что ее отцу теперь приходится платить за место в доме престарелых больше, чем раньше, хотя государство обещало, что реформа системы социального попечения, вступившая в силу 1 июля, сократит расходы на уход. Впрочем, добавила она, местные власти взяли на себя 650 евро расходов на оплату труда работников по уходу.

„Я понимаю, почему в результате роста стоимости мест в домах престарелых вы чувствуете, что цель реформы системы ухода и реальная жизнь не совпадают. Ведь было обещано, что нуждающимся будет гарантировано место в доме престарелых за среднюю пенсию по старости и что вклад членов семьи нуждающегося будет уменьшен“, - ответила канцлер. Она подтвердила, что местные власти несут ответственность за доступность мест в домах престарелых - эта обязанность не изменилась в результате реформы.