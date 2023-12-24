Яна Тоом: мы в Эстонии потворствуем нарративу, что прав достойны как бы не все

Увы, уже сегодня норма в Эстонии – не защищать права, а нападать на тех, кто защищает права, если это выгодно с точки зрения политического пиара. К сожалению, это приближает Эстонию (читатель, закрой глаза) к странам вроде СССР и современной России – и отдаляет от стран вроде Германии, Франции и Швеции.

Кто из нас хотел бы жить в стране, где людей можно наказать так, чтобы они не могли оспорить это наказание в суде – и никто им не поможет? Я – не хочу. И, к счастью, не живу. Власть проигрывает суды и в Эстонии. Пример завода по производству масла – самый заметный и потрясающий в этом году. Государство ошибается чаще, чем разумно было бы ожидать.

За демократическую Эстонию, где решения по спорным вопросам – даже между человеком и государство м – принимают суды, а не спецслужбы, которые еще и засекречивают основания своих решений на 70 лет.

Мне неловко объяснять взрослым политическим дядям и тетям азы демократии и основы основ Европейского Союза. Но приходится. Когда я помогаю людям подать на решение власти в суд, я выступаю не против Эстонии, а за Эстонию.

В чем причина такого порицания и осуждения? Я помогла высланным из Эстонии людям – гражданам России и лицу без гражданства, которые на момент высылки НЕ БЫЛИ признаны виновными никаким судом, – обратиться в суд ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Я в тот момент подумала: вот оно, точное описание дискуссий в СМИ, „героиней“ которых я не по своей воле стала. „Яна Тоом поддерживает антигосударственную и антиконституционную деятельность“. „Putinista est putinista“ – как выразился не знаю на каком языке мой когдатошний приятель Индрек Таранд.

Полнедели я в качестве главы делегации Комитета по петициям Европарламента провела в Каталонии. Мы разбирались, почему местные власти не выполняют закон, по которому в каталонских школах 25% предметов должны преподаваться на испанском. У каталонцев – своя гордость, поэтому на испанском в школах преподают 0% предметов. В последний день на пресс-конференции ситуацию емко обобщил журналист, спросивший меня: „Почему вы настаиваете на выполнении решения суда, если это решение так не нравится народу?“

Покойный Ааду Муст, с которым я имела честь несколько лет работать в Рийгикогу, как-то раз подметил не в бровь, а в глаз: хочешь быть политиком – дилемма „to follow or to lead“, „следовать за кем-то или вести за собой“, должна быть тебе ясна. Так и есть.

Свобода слова – не то же самое, что свобода мозгов

Грустно наблюдать, как в угоду политической конъюнктуре меняются взгляды многих моих коллег. To follow, следовать, следовать куда угодно – вплоть до диктатуры! Слушать народ и выходить с мессиджем, который понравится. И принесет клики. Или голоса. Или то и другое.

Охаивание меня, кстати, приносит. Недаром Индрек Таранд – его политические инстинкты ведь никуда не делись – втиснул мое имя в статью, которая по сути не имеет ко мне ни малейшего отношения.

Правовое государство? Конечно, у нас оно именно такое. Только вот мы политически потворствуем нарративу, что прав достойны как бы не все. Что эти права как бы нужно еще заслужить. Тем самым мы подрываем принципы правового государства – и ставим под угрозу его существование.

В недоумении я прочла позавчера комментарий вице-канцлера по населению и гражданскому обществу (!) МВД Райво Кюйта по т. н. скандалу Тоом: „Судя по общей информации, деятельность Яны Тоом можно рассматривать как оказание юридической помощи. Осуществление судебного контроля в плане закона корректно. В то же время мы считаем, что финансирование судебных споров высланных из Эстонии агентов влияния не должно быть частью деятельности депутата Европарламента. Это выставляет в дурном свете и самого депутата Европарламента, и его партию“.

Три очень важных „но“

То есть с точки зрения закона всё корректно. Но... У меня их тоже целая куча:

„Но“ № 1. С каких пор кто-то кроме меня может решать, на что мне тратить свою зарплату?