26.12.2023, 18:55
Сеть супермаркетов, сократившая персонал в начале года, признает: Количество туристов в Нарве сократилось еще больше(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале года компания Lidl была вынуждена сократить персонал, так как количество туристов в Нарве оказалось меньше, чем ожидалось.
Год назад Lidl открыл первый магазин в Нарве. Всего месяцем позже торговая сеть была вынуждена начать сокращения, поскольку из-за уменьшения количества российских туристов для работников просто не было работы. Несмотря на регресс, этим летом Lidl принял решение открыть второй магазин в Нарве.