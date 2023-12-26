Сеть супермаркетов, сократившая персонал в начале года, признает: Количество туристов в Нарве сократилось еще больше

Год назад Lidl открыл первый магазин в Нарве. Всего месяцем позже торговая сеть была вынуждена начать сокращения, поскольку из-за уменьшения количества российских туристов для работников просто не было работы. Несмотря на регресс, этим летом Lidl принял решение открыть второй магазин в Нарве.

„Из-за закрытия эстонско-российской границы туризм и транзит в Нарве значительно сократились, поэтому количество посетителей и товарооборот с момента открытия нарвского магазина были значительно ниже, чем ожидалось и прогнозировалось. Компания Lidl как работодатель никак не могла предвидеть этого при заключении трудовых договоров. Однако из-за малого количества покупателей и снижения товарооборота не было возможности предложить сотрудникам работу на полный рабочий день“, - призналась тогда Катрин Сеппель изданию Ärileht.