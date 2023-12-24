Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета из Египта. В Таллинне его встречали с наручниками

Один из пассажиров рассказал Delfi, что мужчина вел себя подозрительно уже в египетском аэропорту. „Он суетился и рыскал вокруг“, - сообщил тот.

Позднее, уже на борту, возникла большая неразбериха, а пассажирам пришлось долго ждать, пока они выйдут из самолета.

Руководитель Таллиннского пограничного пунтка объяснил Delfi, что в субботу вечером экипаж рейса из Хургады в Таллинн сообщил, что на борту самолета употреблял алкоголь и не подчинялся приказам экипажа мужчина 1987 года рождения. Он также словесно и физически противостоял персоналу, призывавшему его к порядку.

„Рейс, приземлившийся в Таллинне, встретили пограничники, по отношению к которым мужчина был также агрессивен. Мужчину задержали и под стражей выпроводили из самолета“, - продолжил он. Один из пассажиров рассказал, что на руки мужчины надели наручники.

„В аэропорту у него взяли показания, и, поскольку мужчина к тому времени успокоился и больше не проявлял агрессии по отношению к полицейским, ему разрешили уехать домой, чтобы провести праздники с семьей“, - рассказал сотрудник отдела. Материалы, собранные о поведении и действиях мужчины, были переданы в Департамент транспорта. Именно это ведомство продолжит расследование инцидента на борту самолета.

Пассажир рассказал Delfi, что им пришлось долго ждать, пока их наконец-то выпустили из самолета. „В ситуации, когда кто-то на борту самолета ведет себя агрессивно или неподобающе по отношению к пассажирам или членам экипажа, обычно сначала берут под контроль проблемного человека, и только когда угрозы больше нет, остальным разрешают покинуть самолет“, - пояснил сотрудник Таллиннского пограничного пункта.

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