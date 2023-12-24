В Эстонии началась эпидемия гриппа

На прошлой неделе в связи с гриппом госпитализировали 12 пациентов. Всего с начала сезона гриппа в госпитализации нуждались 76 человек, сообщает Rus.err.ee.

Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 35,0. В Харьюском, Ляэнеском и Пярнуском уездах заболеваемость гриппом была выше, чем в среднем по Эстонии.

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