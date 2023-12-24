24.12.2023, 10:24
В Эстонии началась эпидемия гриппа(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 466 случаев заболевания гриппом, что свидетельствует о начале эпидемического распространения вируса гриппа. За неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 145%. В основном им болеют дети до 14 лет.
На прошлой неделе в связи с гриппом госпитализировали 12 пациентов. Всего с начала сезона гриппа в госпитализации нуждались 76 человек, сообщает Rus.err.ee.
Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 35,0. В Харьюском, Ляэнеском и Пярнуском уездах заболеваемость гриппом была выше, чем в среднем по Эстонии.
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