На ETV разразился скандал: передачу в последний момент сняли с эфира

Главный редактор ETV Урмас Ору сказал Delfi, что у последнего выпуска отсутствовал четкий фокус. „Осталось неясным, где именно кроется эта большая проблема и кто во всем виноват. С одной стороны создавалось впечатление, будто все, кто ниже уровня руководства, хорошие, но все равно вроде все плохо. Если читать сценарий, то я, как главный редактор, хороший или плохой?“. По словам Ору, в скетче не предлагалась никакого решения проблем. Кроме того, сотрудников критиковали поименно и на основании „анонимных инсайдеров“ ERR.