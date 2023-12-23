На ETV разразился скандал: передачу в последний момент сняли с эфира(12)
В национальной телерадиовещательной компании ERR разгорелся скандал, когда вчера вечером до эфира не допустили последний выпуск скетч-шоу „Kinoteatri õhtune vöönd“, в котором ERR подвергся острой критике.
Главный редактор ETV Урмас Ору сказал Delfi, что у последнего выпуска отсутствовал четкий фокус. „Осталось неясным, где именно кроется эта большая проблема и кто во всем виноват. С одной стороны создавалось впечатление, будто все, кто ниже уровня руководства, хорошие, но все равно вроде все плохо. Если читать сценарий, то я, как главный редактор, хороший или плохой?“. По словам Ору, в скетче не предлагалась никакого решения проблем. Кроме того, сотрудников критиковали поименно и на основании „анонимных инсайдеров“ ERR.
Ору подтвердил, что принял решение о запрете трансляции единолично. „Я обсуждал это с людьми, которые занимались подготовкой передачи. Я сразу сказал, как только увидел окончательный результат, что, по моей оценке, в эфир это пускать нельзя, и они приняли это к сведению“, - сказал главред.
Среди общественности это решение вызвало волну возмущения, поскольку многие усмотрели в нем нарушение свободы слова.
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