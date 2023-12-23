Фонд интеграции приглашает на бесплатные курсы эстонского на уровень A2

Обучение длится в среднем пять месяцев (150 академических часов) и ведется полностью на эстонском языке. Для участия должен быть пройден языковой курс уровня А1 продолжительностью не менее 100 академических часов (в рамках программы адаптации Settle in Estonia, в языковой школе, университете или где-либо еще)**. Сейчас можно зарегистрироваться на курсы, которые начнутся в январе и будут проходить онлайн, в Таллинне и в Нарве: ссылка для регистрации.

В конце января Фонд планирует открыть регистрацию на бесплатные курсы эстонского языка уровня А1, А2 и В1. Точная информацию будет опубликована заранее на аккаунте Settle in Estonia и сайте Фонда интеграции.

С дополнительными вопросами относительно курсов эстонского языка или адаптации можно обращаться по адресу info@settleinestonia.ee.

Важно:

* Данные курсы предназначены для тех, кто находится в Эстонии в рамках обычной иммиграции, т. е. для тех, кто прибыл в Эстонию учиться, работать, к семье, в связи с предпринимательством или т.п., и кто получил срочный вид на жительство или право на жительство.

Получателям временной или международной защиты Фонд предлагает другие языковые курсы. На данный момент всех получателей временной защиты приглашают на курсы эстонского языка уровня А1 (начальный уровень): подробная информация и регистрация.

** Если языковой курс уровня А1 пройден вне программы адаптации Settle in Estonia (например, через Кассу по безработице), то просим прислать соответствующее свидетельство по адресу info@settleinestonia.ee.