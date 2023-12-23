Новости Эстонии
23.12.2023, 11:39

Паром Tõll перед праздниками вышел из строя, но его быстро починили

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Parvlaev Tõll.
Parvlaev Tõll.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Утром 22 декабря компания TS Laevad сообщила, что на пароме Tõll произошла техническая неисправность, в связи с чем рейсы на линии Виртсу-Куйвасту будут осуществляться по свободному графику. Уже к полудню судно починили.

Какое-то время линию обслуживал только паром Piret, сообщила представитель представитель компании Герда Рааг.

Рейсы Виртсу-Куйвасту осуществлялись по свободному графику. Все транспортные средства обслуживались в порядке общей очереди по мере прибытия.

TS Laevad просила пассажиров следить за сайтом praamid.ee и страницей в Facebook для получения дополнительной информации.

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