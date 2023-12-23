23.12.2023, 11:39
Паром Tõll перед праздниками вышел из строя, но его быстро починили(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром 22 декабря компания TS Laevad сообщила, что на пароме Tõll произошла техническая неисправность, в связи с чем рейсы на линии Виртсу-Куйвасту будут осуществляться по свободному графику. Уже к полудню судно починили.
Какое-то время линию обслуживал только паром Piret, сообщила представитель представитель компании Герда Рааг.
Рейсы Виртсу-Куйвасту осуществлялись по свободному графику. Все транспортные средства обслуживались в порядке общей очереди по мере прибытия.
TS Laevad просила пассажиров следить за сайтом praamid.ee и страницей в Facebook для получения дополнительной информации.
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