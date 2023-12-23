Сийм Каллас: для страны будет лучше, если Кая продолжит работать в Эстонии, а не в Брюсселе

Комментируя в интервью порталу ERR историю с восточными перевозками супруга Каи Каллас Арво Халлика, Сийм Каллас отметил, что, по его мнению, пресса слишком сурово обошлась с его дочерью, но начинать ругать прессу – это все равно что стрелять себе в ногу, передает RusERR.

„Кая в качестве премьер-министра – все же невероятное явление. Особенно то, что она сделала за границей. На недавнем заседании Совета министров именно Кая сыграла главную роль в открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она добивалась этого в течение долгого времени, и ее немного побаиваются, с ней не хотят ссориться. Это невероятно. Она уже оставила заметный след в истории. Как премьер-министр и лидер партии она получила 31 000 голосов, такой результат повторить непросто. Но это было стечение обстоятельств, например, тема Украины, по которой она заняла очень сильную позицию“, – считает Сийм Каллас, добавив, что критика – часть работы премьер-министра.

Отвечая на вопрос о том, будет ли для Эстонии лучше, если Кая Каллас останется премьер-министром или ее несомненно блестящий талант во внешней политике следует задействовать в Брюсселе, Сийм Каллас заявил, что для Эстонии было бы лучше, если бы она оставалась премьер-министром до выборов.

„Быть членом Европейской комиссии – это очень здорово, я был там десять лет. Но это не так важно, как быть премьер-министром. Премьер-министр сидит в компании, в которой все решается. Эстонский премьер-министр за столом НАТО и Европейского союза, один из многих равных, среди которых Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Там мы все же являемся деятелями, – аргументировал свою точку зрения Сийм Каллас. – Было бы лучше, если бы она осталась премьер-министром. Тут были разные мысли и спекуляции. Но я считаю, что она могла бы остаться премьер-министром“.

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