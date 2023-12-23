Мужчина, дразнивший полицию и прокуратуру российской символикой, оштрафован

В этом году 9 мая Маргус (43) рассылал в социальных сетях посты с георгиевской ленточкой и красной пятиконечной звездой. „То есть рассылаемыми по случаю этого дня публичными постами он выражал поддержку военной идеологии государства-агрессора, а также его целям и методам“, - сочла полиция и оштрафовала мужчину на 400 евро.

Маргус с наказанием не смирился и обратился в суд, утверждая, что он российскую агрессию не поддерживает, однако в российском празднике победы ничего плохого нет, это память о войне.

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что Маргус провоцировал также официальные власти, отправив через несколько дней после 9 мая полицейскому веб-констеблю фотографии самого себя с запрещенной символикой, которые были выставлены публично в его профиле „Facebook“, и поинтересовавшись, не последует ли за это штраф.

Кроме того, 14 мая нынешнего года Маргус отправил Департаменту полиции и погранохраны, а также прокуратуре, письмо с фото, в котором написал на русском языке, что он за Россию, „призывал поддержать ее и дружить с ней, а также приложил свое фото, на котором экспонировал запрещенную символику“. Т

Суд отклонил жалобу Маргуса, найдя, что назначенное ему наказание обоснованно.

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