Подарок к праздникам: житель Эстонии выиграл в лотерею 140 000 евро

Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot игрок из Эстонии выиграл 140 174,40 евро в комбинации 5+0. Выигрышный билет был куплен в R-киоске в Рокка-аль-Маре.

Кроме эстонца на этом же уровне 5+0 победили еще девять человек. На уровне 5+1 было два победителя. Главный выигрыш разыгран не был, поэтому прогнозируемый джекпот в следующий вторник составит 88 мл евро.

Последний крупный куш в Eurojackpot в Эстонии был сорван в начале ноября при помощи комбинации 5+0 жительницей Валгамаа. Она приобрела билет в интернете и выиграла 562 612 евро.

За одиннадцать месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству более 14 млн евро налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила игрокам более 35 млн евро, в том числе выигрыши за мгновенные лотереи на сумму 6,5 млн евро и выигрыши за мгновенные электронные лотереи на сумму 3,5 млн евро.

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