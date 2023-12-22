Опрос: сколько денег жители Эстонии планируют потратить в этом году на рождественское застолье?(2)
Проведенное по заказу банка Citadele исследование показывает, что независимо от размера семьи жители Эстонии планируют купить к рождественскому столу продуктов в среднем на 51–100 евро. В Литве же самые дорогие рождественские застолья из всех стран Балтии.
Опрос, проведенный Norstat, в котором участвовали 1000 жителей Эстонии, показал, что 17% респондентов планируют потратить на рождественский стол до 50 евро; 29% ответивших предполагают потратить 51–100 евро; 21% заявили, что планируют потратить 101–200 евро; 7% респондентов указали, что потратят 201–300 евро. 4% респондентов планируют потратить более 300 евро, а 23% респондентов не отмечают Рождество или не покупают сами продукты к рождественскому столу.
Опрос выявил удивительный факт: независимо от размера домохозяйства самый популярный диапазон расходов на праздничное застолье по-прежнему составляет 51–100 евро, даже в домохозяйстве из 5 и более человек. При чистом доходе более 1500 евро сумма, потраченная на праздничный стол, в среднем составляет 101–200 евро, при доходе менее 1500 евро стоимость рождественского стола в среднем 51–100 евро, а если чистый доход составляет менее 550 евро, то в среднем тратят менее 50 евро.
Больше всего застолья нравятся жителям Пярнумаа и Ляэнемаа, которые тратят на рождественский стол в среднем 101–200 евро. Экономнее же всего оказались жители Рапламаа, Йыгевамаа и Вырумаа, которые планируют потратить на праздничный стол менее 50 евро.
Исследование также проводилось в Латвии и Литве. Если в Эстонии 32% респондентов тратят на рождественский стол более 100 евро, то в Латвии доля ответивших так людей составляет 25%, а в Литве – 42%.
„Рождество – затратное время. Предыдущий опрос показал, что люди тратят на рождественские подарки в среднем 101–200 евро, и если рождественский стол для большинства людей стоит 51–100 евро, то за несколько дней незаметно исчезают примерно 300 евро. Судя по всему, на подавляющем большинстве рождественских застолий обычно остается лишняя еда. Следовательно, к шоппингу для рождественского стола важно подойти рационально и составить список покупок. Отказ от импульсивных покупок при ограниченном бюджете поможет неплохо сэкономить. Кроме того, используйте накопленные на клиентских картах в течение года деньги и баллы лояльности. Я призываю выбирать для рождественского стола эстонские блюда и готовить как можно больше еды самостоятельно. Я также рекомендую семьям и компаниям друзей разделить расходы на рождественский ужин, чтобы хозяину праздника не пришлось платить за ужин в одиночку“, - сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
Опрос, проведенный по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил по 1000 человек в каждой стране.
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи. Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.
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