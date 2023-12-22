Опрос: сколько денег жители Эстонии планируют потратить в этом году на рождественское застолье?

Опрос, проведенный Norstat, в котором участвовали 1000 жителей Эстонии, показал, что 17% респондентов планируют потратить на рождественский стол до 50 евро; 29% ответивших предполагают потратить 51–100 евро; 21% заявили, что планируют потратить 101–200 евро; 7% респондентов указали, что потратят 201–300 евро. 4% респондентов планируют потратить более 300 евро, а 23% респондентов не отмечают Рождество или не покупают сами продукты к рождественскому столу.

Опрос выявил удивительный факт: независимо от размера домохозяйства самый популярный диапазон расходов на праздничное застолье по-прежнему составляет 51–100 евро, даже в домохозяйстве из 5 и более человек. При чистом доходе более 1500 евро сумма, потраченная на праздничный стол, в среднем составляет 101–200 евро, при доходе менее 1500 евро стоимость рождественского стола в среднем 51–100 евро, а если чистый доход составляет менее 550 евро, то в среднем тратят менее 50 евро.

Больше всего застолья нравятся жителям Пярнумаа и Ляэнемаа, которые тратят на рождественский стол в среднем 101–200 евро. Экономнее же всего оказались жители Рапламаа, Йыгевамаа и Вырумаа, которые планируют потратить на праздничный стол менее 50 евро.

Исследование также проводилось в Латвии и Литве. Если в Эстонии 32% респондентов тратят на рождественский стол более 100 евро, то в Латвии доля ответивших так людей составляет 25%, а в Литве – 42%.