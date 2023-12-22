Таллинн сокращает льготы на парковку для учреждений

Руководитель Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан подчеркнул, что предложенные изменения касаются в основном городских и государственных органов власти, а не местных жителей. „Наша цель - уменьшить количество автомобилей в центре города и поощрять использование экологичных видов транспорта. Поэтому мы будем постепенно обновлять политику парковки в соответствии со стратегией развития „Таллин 2035“ и целями, установленными в недавно принятом Плане мобильности. Этим летом мы сократили возможность бесплатной парковки автомобилей дипломатических миссий на общественных парковках Таллинна“, - сказал Гайлан.

Прежняя политика позволяла ведомствам ходатайствовать об ограниченном количестве разрешений на парковку, необходимую для выполнения различных рабочих задач, при оплате которой действует налоговая льгота. В соответствии с целями стратегии развития Таллинна и рекомендациями ревизионной комиссии Таллиннского городского собрания, Комитет по льготам на парковку принял решение с 2024 года сократить общее количество выдаваемых парковочных льгот и ограничить число парковочных мест, на которые они распространяются. Выдаваемые городским учреждениям льготы на парковку должны быть связаны с выполнением служебных обязанностей.

Государственным органам и другим муниципалитетам (Тартуская и Пярнуская городские управы) больше не будут предоставляться льготы по налогу на парковку. Для таллиннских муниципальных учреждений установлен принцип, согласно которому количество разрешений на парковку, при оплате которой действует налоговая льгота, не может превышать количество разрешений на текущий год. Были пересмотрены и зоны парковки: во многих случаях льготная парковка в Старом городе Таллинна будет сокращена. Кроме того, в зоне платной парковки Пирита больше не будет выдаваться разрешений с налоговой льготой, за исключением управы района Пирита.