В Пярнумаа в результате тройного столкновения автомобилей погиб человек

По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, сообщает полиция. В результате аварии погиб один человек. Есть ли еще пострадавшие пока уточняется. Дорога в районе места происшествия скользкая, поэтому полиция просит водителей быть осторожными и избегать резких маневров и обгонов. Из-за аварии дорога полностью закрыта для движения. На месте работают сотрудники полиции, регулирующие движение и направляющие водителей в объезд.

Представитель Пярнуского отделения полиции Маргус Пани сказал Delfi, что по предварительным данным, автомобиль Nissan двигался в направлении Пярну и начал поворачивать налево, но столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в сторону Иклы. После столкновения Hyundai вылетел с дороги направо, а Nissan остался на шоссе и в него въехал двигавшийся за Hyundai грузовик Daf. Водитель грузовика, к сожалению, не смог избежать столкновения на скользкой дороге.

В результате ДТП погиб 83-летний водитель Nissan. Он был в автомобиле один. В Hyundai находились два человека, они получили повреждения и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал, он был трезвый.

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