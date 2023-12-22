Восемь нелегалов индийского происхождения незаконно пересекли эстонскую границу. Ведутся переговоры с Россией, чтобы отправить их обратно

Это произошло утром в 8:30, когда местные жители сообщили в полицию, что у креста Веретиня в Сетомаа были замечены восемь темнокожих людей. Прибывшие на место пограничники задержали группу иностранцев в районе деревни Маслува, примерно в 1,5 километрах от линии контроля.

Все восемь задержанных — молодые мужчины индийского происхождения, их доставили в Выруское отделение полиции для выяснения точных обстоятельств. Согласно документам мужчин, они прибыли в Россию через московский аэропорт.

Также немедленно связались с российскими пограничниками, чтобы найти способы отправить нарушителей границы обратно в Россию. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Глава пограничного бюро Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу сообщил, что незаконное пересечение границы произошло на участке границы в волости Сетомаа, где построено заграждение и проведены необходимые подготовительные работы для установки средств мониторинга, но еще нет достаточного количества оборудования.

„На сегодняшний день известно, что граница была пересечена незаконно, в месте, где стоит заграждение с колючей проволокой, но само по себе это, к сожалению, не полностью исключает пересечение границы“, - сказал Саарепуу.

„Пограничники ежедневно общаются с местным населением, мы постоянно делимся друг с другом необходимой информацией, а безопасность приграничной территории обеспечивается в сотрудничестве с лояльными местными жителями. Конечно, мы очень благодарны тем, кто сообщил нам о подозрительных людях, передвигавшихся вчера в этом районе – благодаря их внимательности мы смогли приступить к поиску нарушителей границы на двадцать минут раньше, чем обнаружил бы пересекающих границу наш патруль. После этого происшествия мы увеличили количество патрулей на восточной границе, а также направили на границу дополнительные мобильные средства наблюдения“, - сообщил глава пограничного бюро.

Он добавил, что предотвращение нелегального пересечения границы станет более эффективным, когда граница будет полностью достроена.