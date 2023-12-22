Президент Алар Карис провозгласил четыре закона

Закон о поправках к Закону о государственных пошлинах и другие связанные с этим законы меняют ставки государственных пошлин на разрешения в сфере охраны окружающей среды, морского дела и наземного транспорта.

Закон о поправках к Закону об экологических сборах, Закону о лесах и Закону о промышленных выбросах с 1 июля следующего года повысит ставки сборов за загрязнение в сфере отходов, воды и воздуха.

Законом о поправках к Закону о применении общей сельскохозяйственной политики Европейского союза будет создано хранилище сельскохозяйственных данных, чтобы обрабатывать информацию, связанную с сельским хозяйством. Хранилище сельскохозяйственных данных станет частью регистра сельскохозяйственных субсидий и сельхозугодий, запланированного в качестве пилотного проекта, его ответственным обработчиком является PRIA.

Законом о дополнении Закона о должностных окладах высших государственных чиновников и других законов на период 2024-2028 гг. будет сокращено повышение зарплат членам правительства, судьям и некоторым другим высокопоставленным госслужащим.

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