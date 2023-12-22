Самое время стать донором! Запасы одной группы крови критически малы

По словам руководителя Центра крови PERH Аве Леллеп, в настоящее время в больницах находятся несколько пациентов, жизнь которых зависит от доноров. „Приходите сами в ближайший центр сдачи крови, приводите друга. Вместе вы сможете сделать самый большой подарок, продлив жизнь тем, кто в этом нуждается“, – сказала Леллеп.

Кровь можно сдать в Таллинне по адресу бульвар Эстония, 1 в пятницу, 22 декабря, с 8:00 до 16:00. Центр крови в Юлемисте ждет доноров по адресу Валукоя, 7 в пятницу с 9:00 до 17:00. Кроме того, 22 декабря доноров ждут в волостной управе Ляэне-Харью. На следующей неделе последняя возможность сдать кровь – 27, 28 и 29 декабря. Дополнительная информация и бронирование времени: www.verekeskus.ee.

Стать донором может здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте от 18 до 60 лет, весом больше 50 килограммов. Доноры должны иметь при себе удостоверяющий личность документ.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.