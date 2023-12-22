Новости Эстонии
22.12.2023, 15:15

Кая Каллас: cейчас никто не собирается открывать согласованную стратегию госбюджета. Мы вернемся к этому летом

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Каллас хочет договориться по автоналогу в начале января
Маргус Цахкна (Eesti 200), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) представляют государственный бюджет. Сейчас у партнеров по коалиции большие разногласия
Маргус Цахкна (Eesti 200), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) представляют государственный бюджет. Сейчас у партнеров по коалиции большие разногласия
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что стратегия государственного бюджета пересматривается каждый год в августе, и в настоящее время согласованная стратегия не будет открыта. Что касается налога на автомобили, Каллас надеется, что коалиция достигнет консенсуса по нему в начале января.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил ERR во вторник, что согласованное в правительстве осенью повышение налогов на 400 миллионов евро, которое еще не реализовано, все еще может быть отменено в 2025 году. После этого партнеры по коалиции разошлись во мнениях по поводу того, насколько тщательно должна быть реализована согласованная осенью бюджетная стратегия.

Вырклаэв сообщил, что документ в данный момент не открыт. Против этого выступили лидер Eesti 200 Маргус Цахкна и лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс. „Стратегия госбюджета стала открытой после того, как министр финансов объявил, что крупное соглашение, которое прописано в ней, недействительно, - начал Цахкна. - Мы можем говорить о том, открыта она формально или нет, это не имеет значения“.

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