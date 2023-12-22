Кая Каллас: cейчас никто не собирается открывать согласованную стратегию госбюджета. Мы вернемся к этому летом

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил ERR во вторник, что согласованное в правительстве осенью повышение налогов на 400 миллионов евро, которое еще не реализовано, все еще может быть отменено в 2025 году. После этого партнеры по коалиции разошлись во мнениях по поводу того, насколько тщательно должна быть реализована согласованная осенью бюджетная стратегия.