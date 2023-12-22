22.12.2023, 15:15
Кая Каллас: cейчас никто не собирается открывать согласованную стратегию госбюджета. Мы вернемся к этому летом(17)
Каллас хочет договориться по автоналогу в начале января
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что стратегия государственного бюджета пересматривается каждый год в августе, и в настоящее время согласованная стратегия не будет открыта. Что касается налога на автомобили, Каллас надеется, что коалиция достигнет консенсуса по нему в начале января.
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил ERR во вторник, что согласованное в правительстве осенью повышение налогов на 400 миллионов евро, которое еще не реализовано, все еще может быть отменено в 2025 году. После этого партнеры по коалиции разошлись во мнениях по поводу того, насколько тщательно должна быть реализована согласованная осенью бюджетная стратегия.