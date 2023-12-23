23.12.2023, 15:00
Старейшине волости повысили зарплату на 900 евро, а выплачиваемые на детей пособия урезали(40)
ФОТО: Kotli maja
Совет волости Раэ, исходя из необходимости сократить бюджетные расходы, принял решение, в соответствии с которым с нового года компенсация за участие детей в возрасте 5-6 лет в спортивных кружках и кружках по интересам больше не будет выплачиваться. Волость в течение года дважды повышала плату за место в детском саду. В конце ноября зарплату волостного старейшины повысили на 900 евро, пишет издание Maaleht.
В 2022 году в волости Раэ средняя сумма пособия, выплачиваемого родителям детей в возрасте 5-6 лет за занятия в спортивном кружке или кружке по интересам, составляла 120 евро, всего волость выплатила компенсаций на сумму около 72 000 евро. Волость поддерживала занятия детей в частных спортивных клубах и частных кружках по интересам.