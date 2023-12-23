Старейшине волости повысили зарплату на 900 евро, а выплачиваемые на детей пособия урезали

Совет волости Раэ, исходя из необходимости сократить бюджетные расходы, принял решение, в соответствии с которым с нового года компенсация за участие детей в возрасте 5-6 лет в спортивных кружках и кружках по интересам больше не будет выплачиваться. Волость в течение года дважды повышала плату за место в детском саду. В конце ноября зарплату волостного старейшины повысили на 900 евро, пишет издание Maaleht.