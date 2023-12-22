Пропавшая 25-летняя женщина вернулась в дом попечения

Женщина ушла из учреждения 20 декабря около 17 часов. Где она может находиться, было неизвестно. Телефона у нее с собой не было.

Полиция проверила различные места, куда могла пойти женщина, но безрезультатно.

Днем пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Маарья сама вернулась в дом попечения. С ней всё в порядке.

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