В 2024 году вступит в силу ряд новых законов в сфере финансов. Читайте, что изменится!

Увеличение взносов во вторую пенсионную ступень

Со следующего года можно подавать заявления об увеличении ставки взносов во вторую пенсионную ступень с 2 процентов до 4 или 6 процентов от брутто-зарплаты начиная с 2025 года. Повышение ставки взноса является добровольным, но это хорошая возможность повысить свой вклад во вторую ступень. Чтобы новая ставка взноса вступила в силу с 2025 года, заявление необходимо подать не позднее конца ноября. Новая ставка взноса будет действовать до тех пор, пока не будет подано заявление об ее изменении. По мере необходимости ставку взноса можно менять один раз в год. На основании заявлений, поданных до конца ноября, новая ставка будет применяться со следующего года, на основании заявлений, поданных в декабре, — со следующего года. Увеличение ставки взноса не повлияет на поступления во вторую ступень за счет социального налога — эти отчисления при всех вариантах по-прежнему будут составлять 4 процента.

Повышение ставки налога с оборота

Общая ставка налога с оборота увеличится с 20 до 22 процентов. Повышение ставки налога с оборота с 20 % до 22 % приведет к росту цен на товары и услуги на 1,67 %, а влияние на инфляцию в 2024 году достигнет 1,40 %.

Отмена налоговых льгот в декларации о доходах

С 2024 года физические лица больше не смогут вычитать из облагаемого налогом дохода дополнительно необлагаемый налогом доход за детей, дополнительно не облагаемый налогом доход за супруга или проценты по жилищному кредиту. В декларации о доходах, подаваемой за нынешний год, эти вычеты делать еще разрешается.

Повысится минимальная обязанность по социальному налогу

В 2024 году ежемесячная ставка, являющаяся основанием для уплаты социального налога, повысится с 654 евро в 2023 году до 725 евро, т. е. минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составит 239,25 евро в месяц.

Повышение акцизов