Такие подарки жителей Эстонии удивили бы: в других странах Европы они стали нормой
Как бы вы реагировали, если бы получили подарок, приобретенный в секонд-хенде? Например, бывший в употреблении сервиз, кружку, одежду или бижутерию. Есть люди, которые с удовольствием приняли бы такой подарок, но другие оценили бы его негативно. В некоторых странах такие подарки оценивают очень хорошо, пишет литовский Delfi.
По данным портала euronews.com, владелец порталов Adevinta в Норвегии провела опрос, результаты которого показали, что в Европе перед праздниками популярностью пользуются подержанные вещи, продаваемые в интернете. Почему? Причина проста – европейцы экономят, а качественную вещь можно дешевле купить, если она уже была в употреблении: в секонд-хендах.
В опросе участвовали 5000 жителей Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании. Выяснилось, что половина респондентов на это Рождество планирует потратить меньше денег из-за роста расходов на жизнь, а 64% рассматривают возможность покупки подарка в секонд-хенде.
В прошлом году почти треть, 32%, респондентов покупали подарки в секонд-хендах. Значит, потребность в таких товарах растет.
Из экономии такой вариант рассматривают 47% респондентов. 37% делают это, поскольку могут делать покупки устойчиво. 25% сказали, что им нравится дарить вещи в стиле ретро, 24% сказали, что любят искать товары в местных магазинах.
Однако 35% европейцев сказали, что с большим удовольствием покупают новые вещи.
„Данные опроса показывают, что есть люди, которые еще считают, что „новое лучше всего“, поэтому надо менять взгляды людей, чтобы их поведение стало более устойчивым и экономным“, – сказал глава Adevint Пауль Хейманн.
Неудивительно и то, что новые вещи не всегда самые лучшие. Часто люди, которые дарят новые вещи, оценивают их сквозь призму личного отношения – если нравится мне, понравится и другому. Важно заметить, что люди часто получают в подарок то, чего не хотят, а это вызывает разочарование, портит настроение. 2/3 участников опроса сказали, что получали совершенно новый подарок, который пришелся не к месту или просто не понравился.
Радует, что лишь 6% респондентов сказали, что выбросили подаренные вещи, которые им не понравились. 28% сказали, что оставили себе эти вещи, даже зная, что никогда их не используют, а 23% продали эти вещи по интернету. 33% сказали, что оставили вещь в надежде на то, что она когда-нибудь принесет пользу, а 30% потом передарили ее.
Не секрет, что эстоноземельцы любят новые подарки – зайдите в любой магазин и вы убедитесь, что перед праздниками там полно людей, ищущих подарки для близких. Бывшие в употреблении товары в Эстонии в качестве подарков непопулярны.
Кто знает, может это начнет меняться и идеи устойчивости приживутся в Эстонии, как прижились в других странах Европы.
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