Такие подарки жителей Эстонии удивили бы: в других странах Европы они стали нормой

По данным портала euronews.com, владелец порталов Adevinta в Норвегии провела опрос, результаты которого показали, что в Европе перед праздниками популярностью пользуются подержанные вещи, продаваемые в интернете. Почему? Причина проста – европейцы экономят, а качественную вещь можно дешевле купить, если она уже была в употреблении: в секонд-хендах.

В опросе участвовали 5000 жителей Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании. Выяснилось, что половина респондентов на это Рождество планирует потратить меньше денег из-за роста расходов на жизнь, а 64% рассматривают возможность покупки подарка в секонд-хенде.

В прошлом году почти треть, 32%, респондентов покупали подарки в секонд-хендах. Значит, потребность в таких товарах растет.

Из экономии такой вариант рассматривают 47% респондентов. 37% делают это, поскольку могут делать покупки устойчиво. 25% сказали, что им нравится дарить вещи в стиле ретро, 24% сказали, что любят искать товары в местных магазинах.

Однако 35% европейцев сказали, что с большим удовольствием покупают новые вещи.

„Данные опроса показывают, что есть люди, которые еще считают, что „новое лучше всего“, поэтому надо менять взгляды людей, чтобы их поведение стало более устойчивым и экономным“, – сказал глава Adevint Пауль Хейманн.

Неудивительно и то, что новые вещи не всегда самые лучшие. Часто люди, которые дарят новые вещи, оценивают их сквозь призму личного отношения – если нравится мне, понравится и другому. Важно заметить, что люди часто получают в подарок то, чего не хотят, а это вызывает разочарование, портит настроение. 2/3 участников опроса сказали, что получали совершенно новый подарок, который пришелся не к месту или просто не понравился.