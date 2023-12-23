Экономика
23.12.2023, 11:25

Праздники во время кризиса: шоу продолжается!

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Читайте, какие подарки, согласно опросам, люди получить не хотят
Не ждите, что в этом году все будет по-другому — накануне Рождества на парковке торгового центра места может не хватить!
Не ждите, что в этом году все будет по-другому — накануне Рождества на парковке торгового центра места может не хватить!
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Рождество – это коммерческий праздник, прочно укоренившийся в нас. Несмотря на экономический спад, в это Рождество мы тратим на подарки ту же сумму, что и пять лет назад. Просто мода на подарки немного изменилась, пишет Delfi Ärileht.

Пять лет назад компания Faktum-Ariko провела опрос, в ходе которого выяснилось, что в 2018 году эстонцы планировали потратить на рождественские подарки максимум 200 евро.

Пять лет спустя у нас экономический спад. В своем опросе SEB исследует, сколько собираются потратить на рождественские подарки в нынешних условиях. Один лишь кризис не отнимет у нас Рождество - эстоноземельцы на праздниках не экономят, а две трети эстонцев планируют потратить до 200 евро на рождественские подарки и в этом году. В сводке результатов опроса SEB утверждает, что сумма, потраченная на рождественские подарки, из года в год практически неизменна. Конечно, это зависит и от рождественских традиций семьи – рождественские подарки в основном дарят только детям, а взрослым — все реже.

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