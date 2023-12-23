23.12.2023, 11:25
Праздники во время кризиса: шоу продолжается!(19)
Читайте, какие подарки, согласно опросам, люди получить не хотят
ФОТО: | Delfi Meedia
Рождество – это коммерческий праздник, прочно укоренившийся в нас. Несмотря на экономический спад, в это Рождество мы тратим на подарки ту же сумму, что и пять лет назад. Просто мода на подарки немного изменилась, пишет Delfi Ärileht.
Пять лет назад компания Faktum-Ariko провела опрос, в ходе которого выяснилось, что в 2018 году эстонцы планировали потратить на рождественские подарки максимум 200 евро.