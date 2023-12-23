Праздники во время кризиса: шоу продолжается!

Пять лет спустя у нас экономический спад. В своем опросе SEB исследует, сколько собираются потратить на рождественские подарки в нынешних условиях. Один лишь кризис не отнимет у нас Рождество - эстоноземельцы на праздниках не экономят, а две трети эстонцев планируют потратить до 200 евро на рождественские подарки и в этом году. В сводке результатов опроса SEB утверждает, что сумма, потраченная на рождественские подарки, из года в год практически неизменна. Конечно, это зависит и от рождественских традиций семьи – рождественские подарки в основном дарят только детям, а взрослым — все реже.