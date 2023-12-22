Департамент конкуренции выявил ряд проблем в деятельности Elektrilevi

Департамент конкуренции установил у Elektrilevi дефицит аварийных ремонтных бригад, а также нехватку работников в диспетчерской, из-за чего людям приходится долго дозваниваться диспетчеру для сообщения об отключении электроэнергии. В свою очередь, это вызывает дополнительные задержки с реагированием ремонтных бригад, передает RusERR.

Услуги диспетчерского центра для Elektrilevi предоставляет компания Enefit Connect, которая также входит в концерн Eesti Energia.

Кроме того, у Elektrilevi недостаточно возможностей для автоматического обнаружения неисправностей. В основном это касается низковольтной сети и в меньшей степени - линий среднего напряжения. Из-за этого время начала отключения фиксируется неточно, что может привести к снижению полагающейся потребителям компенсации, а также не дает правильной картины о фактических перебоях в электроснабжении на конкретный момент времени.

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