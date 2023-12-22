Новости Эстонии
22.12.2023, 09:55

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | По всей стране пройдет снег и мокрый снег, начнется метель!

 
Maaleht
Метель в Таллинне, 12 декабря 2022.
Метель в Таллинне, 12 декабря 2022.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Как сообщила синоптик Керту Силд, сегодня ветер усилится, начнется метель. Зимние дорожные условия требуют повышенного внимания, сохраняется опасность гололеда! На новой неделе вновь ожидается оттепель, пишет издание Maaleht.

В пятницу активная область низкого давления сместится на латвийское побережье Балтийского моря. Повсеместно выпадет снег и мокрый снег, начнется метель. Утром на островах и западном побережье осадки поредеют, пройдет дождь, возможны прояснения. Сильный юго-восточный ветер начнет ослабевать только по второй половине дня. Температура воздуха 0...+3, ночь местами опустится до –1°.

В субботу начнет смещаться через Латвию и Литву в юго-восточном направлении и постепенно ослабеет. Во многих местах выпадет снег, местами возможна метель, ночью на побережье возможны осадки в виде дождя. Будет дуть порывистый юго-восточный и южный ветер, к утру сменит направление на восточное и постепенно стихнет. Температура воздуха в течение суток –3...+1°.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии