22.12.2023, 09:55
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | По всей стране пройдет снег и мокрый снег, начнется метель!
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщила синоптик Керту Силд, сегодня ветер усилится, начнется метель. Зимние дорожные условия требуют повышенного внимания, сохраняется опасность гололеда! На новой неделе вновь ожидается оттепель, пишет издание Maaleht.
В пятницу активная область низкого давления сместится на латвийское побережье Балтийского моря. Повсеместно выпадет снег и мокрый снег, начнется метель. Утром на островах и западном побережье осадки поредеют, пройдет дождь, возможны прояснения. Сильный юго-восточный ветер начнет ослабевать только по второй половине дня. Температура воздуха 0...+3, ночь местами опустится до –1°.