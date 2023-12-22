ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | По всей стране пройдет снег и мокрый снег, начнется метель!

В пятницу активная область низкого давления сместится на латвийское побережье Балтийского моря. Повсеместно выпадет снег и мокрый снег, начнется метель. Утром на островах и западном побережье осадки поредеют, пройдет дождь, возможны прояснения. Сильный юго-восточный ветер начнет ослабевать только по второй половине дня. Температура воздуха 0...+3, ночь местами опустится до –1°.

В субботу начнет смещаться через Латвию и Литву в юго-восточном направлении и постепенно ослабеет. Во многих местах выпадет снег, местами возможна метель, ночью на побережье возможны осадки в виде дождя. Будет дуть порывистый юго-восточный и южный ветер, к утру сменит направление на восточное и постепенно стихнет. Температура воздуха в течение суток –3...+1°.