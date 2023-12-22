С нового года повсеместно повысится плата за место в детском саду

Плата за место в детсаду автоматически повысится в тех волостях, где она связана с размером минимальной зарплаты. В связи с тем, что в 2024 году минимальная зарплата составит 820 евро, родителям придется платить больше за место в детсаду. Сумма составляет определенный процент от минимальной зарплаты, и по стране она отличается.

По закону плата за место в детском саду должна максимально составлять 20 процентов минимальной зарплаты. В следующем году плата за место в детсаду может повыситься до 164 евро. Например, в волости Раазику плата за место составит именно такую сумму.

Однако в большинстве волостей плата за место в детсаду значительно ниже. В Тартуской волости родителям придется платить за место в детсаду сумму, составляющую 8 процентов минимальной зарплаты, а именно 65,6 евро. К минимальной зарплате привязана цена за место в детском саду в волостях Ания, Йыхви, Эльва, Ныо, Харку и Кохила.

В некоторых регионах плата за место в детсаду повысится независимо от привязки к минимальной зарплате. В 2024 году в Раквереской волости плата за место в детсаду повысится с 30 до 40 евро. Как пояснила волостная управа, в последний раз плату за место в детсаду изменяли три года назад, с тех пор в значительной степени выросли хозяйственные расходы.

Аналогичное решение было принято и в Йыгеваской волости, где плата за место повысится на 5 евро до 45 евро. Принятое волостной управой решение объясняется ростом инфляции, повышением минимальной зарплаты и увеличением хозяйственных расходов. В волости Йыгева плата за место в детсаду не связана с минимальной зарплатой.

В некоторых волостях, в которых плата за место в детсаду не связана с минимальной зарплатой, решили плату не повышать. Могут не волноваться родители детей, посещающих детсады в волости Сааремаа. В Курессааре плата за место составляет 53 евро, в детсадах за пределами города 18 евро.

Также не планируют повышать плату за место в новом году волости Хийумаа, Люганузе, Камбья и Ляэнеранна.

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