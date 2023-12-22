Более 60 человек подали в суд коллективную жалобу на расширение полигона в Нурсипалу

В организации подчеркнули, что речь идет о жалобе частных лиц, в подаче которой НКО сыграла координирующую роль.

„Поскольку судебные разбирательства стоят дорого, и для многих людей нанять юридическую фирму самостоятельно не по карману, люди обратились в НКО и решили подать коллективную жалобу“, - добавили в организации.

„Это одна из крупнейших коллективных жалоб в истории [Эстонии]. Люди из разных мест обратились в суд, потому что взрывы и канонада, которые доносятся с полигона, серьезно мешают и беспокоят их повседневную жизнь“, - сказал Хенно Нурмсалу, представитель подателей жалобы.

В жалобе отмечается, что уже сейчас шум беспокоит по меньшей мере 30 000 человек, т.е. практически все население наезда, насчитывающее 35 000 человек, хотя на полигоне еще не появились новые и более мощные системы вооружений.

По заявлению НКО, планируемая зона расширения полигона непропорционально велика, и при реализации этого плана изменится весь уклад жизни в Вырумаа.

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