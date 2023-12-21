Правительство решило расширить полигон Сиргала в несколько раз

Полигон расширится с нынешних 2790 га до 7758,7 га.

„Расширение полностью охватывает государственные земли, и мы используем бывший сланцевый карьер. Частной недвижимости в зоне расширения нет“, - заверил министр обороны Ханно Певкур.

В настоящее время на действующем с 2008 года полигоне Сиргала невозможно организовать военную подготовку в необходимом масштабе.

Полигон Сиргала расположен в городе Нарва-Йыэсуу, который после расширения получит в три раза больше нынешней компенсацию за беспокойство. Помимо Нарва-Йыэсуу, расширение распространяется также на волости Тойла и Алутагузе, которые впервые получат компенсацию за беспокойство, вызванное полигоном.

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