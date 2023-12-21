В Таллинне меняется порядок назначения муниципальной школы по месту жительства

Согласно Закону об основном и гимназическом образовании, а также в соответствии с изменением других законов , 1 сентября 2024 года начнется постепенный переход на эстонский язык обучения. В следующем 2024/2025 учебном году на эстонский язык переводится обучение в первых и четвертых классах. В Таллинне на данный момент 18 общеобразовательных школ с эстонским и русским языком обучения и 2 общеобразовательные школы с русским языком обучения, из них с 2024/2025 учебного года будут образованы школы, в которых осуществляется переход на эстонский язык обучения.

„Важные аспекты назначения школы по месту жительства это, в первую очередь, близость места жительства школьника к школе, обучение другого ребенка из той же семьи в этой школе, по возможности учитываются пожелания родителей. До полного перехода на эстонский язык обучения в 2030 году родители могут выбирать, ходатайствовать ли о получении места для ребенка в школе с эстонским языком обучения или в школе, в которой происходит переход на эстонский язык обучения. Заявление родителя является для города единственным способом узнать о предпочтениях семьи. Это также даст родителям уверенность, что, выразив желание направить ребенка в школу с эстонским языком обучения, город назначит в качестве школы по месту жительства школу с эстонским языком обучения“, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.

В соответствии с порядком назначения школы по месту жительства, если в какую-то конкретную школу желающих поступить больше, нежели учебных мест, учитывается время занесения данных о месте жительства ребенка в регистр народонаселения, преимущество будет отдаваться тем, кто был зарегистрирован раньше.