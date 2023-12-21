В Таллинне меняется порядок назначения муниципальной школы по месту жительства
Таллиннская горуправа внесла изменения в постановление о порядке и условиях назначения муниципальной школы по месту жительства, необходимость в этом вызвана переходом на эстонский язык обучения с 1 сентября 2024 года. При назначении школы в качестве важного аспекта названо желание родителя, также добавилось понятие школы, переходящей на эстонский язык обучения.
Согласно Закону об основном и гимназическом образовании, а также в соответствии с изменением других законов, 1 сентября 2024 года начнется постепенный переход на эстонский язык обучения. В следующем 2024/2025 учебном году на эстонский язык переводится обучение в первых и четвертых классах. В Таллинне на данный момент 18 общеобразовательных школ с эстонским и русским языком обучения и 2 общеобразовательные школы с русским языком обучения, из них с 2024/2025 учебного года будут образованы школы, в которых осуществляется переход на эстонский язык обучения.
„Важные аспекты назначения школы по месту жительства это, в первую очередь, близость места жительства школьника к школе, обучение другого ребенка из той же семьи в этой школе, по возможности учитываются пожелания родителей. До полного перехода на эстонский язык обучения в 2030 году родители могут выбирать, ходатайствовать ли о получении места для ребенка в школе с эстонским языком обучения или в школе, в которой происходит переход на эстонский язык обучения. Заявление родителя является для города единственным способом узнать о предпочтениях семьи. Это также даст родителям уверенность, что, выразив желание направить ребенка в школу с эстонским языком обучения, город назначит в качестве школы по месту жительства школу с эстонским языком обучения“, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.
В соответствии с порядком назначения школы по месту жительства, если в какую-то конкретную школу желающих поступить больше, нежели учебных мест, учитывается время занесения данных о месте жительства ребенка в регистр народонаселения, преимущество будет отдаваться тем, кто был зарегистрирован раньше.
В постановлении уточняется также, какие Таллиннские муниципальные школы являются школами по месту жительства начиная с 2024/2025 учебного года. К их числу относятся: Эхтеская гуманитарная гимназия, Гимназия Густава Адольфа, Хааберстиская русская гимназия, Хийуская школа, Гимназия Якоба Вестхольма, Кадриоргская немецкая гимназия (за исключением одного первого класса), Каламаяская основная школа, Карьямааская основная школа, Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэский русский лицей, Таллиннская школа Сюдалинна, Меривяльяская школа, Пельгулиннаская гимназия, Пиритаская экономическая гимназия, Таллиннская 21-я школа (за исключением одного первого класса), Таллиннская 32-я средняя школа, Таллиннская 53-я средняя школа, Таллиннская гимназия Арте, Таллиннская гуманитарная гимназия, Таллиннская гимназия Ярвеотса, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Таллиннская Кивимяэская основная школа, Таллиннская Кристийнеская гимназия, Таллиннская художественная гимназия, Таллиннская Куристикуская гимназия, Таллиннская Лаагнаская гимназия, Таллиннская Лиллекюлаская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей (за исключением одного первого класса), Таллиннская Ляэнемереская гимназия (за исключением одного первого класса), Таллиннская Махтраская основная школа, Таллиннская Мустамяэская гимназия, Таллиннская Мустамяэская гуманитарная гимназия, Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия, Таллиннская гимназия Мустйыэ, Таллиннская Ныммеская основная школа, Таллиннская Паэская гимназия (за исключением одного первого класса), Таллиннская Пяэскюлаская школа, Таллиннская Рахумяэская основная школа, Таллиннская немецкая гимназия (за исключением одного первого класса), Таллиннская Тынисмяэская реальная школа (за исключением одного первого класса), Таллиннская техническая гимназия, Таллиннская Ыйсмяэская гимназия, Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей и Таллиннская общая гимназия.
В Таллинне в качестве школы по месту жительства не назначают Ласнамяэскую основную школу, Ристикускую основную школу, Таллиннскую школу Хелени, Таллиннский английский колледж, Таллиннскую еврейскую школу, Таллиннскую Лаагнаскую основную школу-детский сад, Таллиннский французский лицей, Таллиннскую реальную школу, Таллиннскую Тондискую школу, Таллиннскую основную школу Кадака, Образовательную коллегию Старого города.
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