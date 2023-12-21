Пир во время чумы: госучреждение выплатит более 600 000 евро премий(40)
В то время как Эстония продолжает переживать экономический спад, и в заявлениях правительства все сильнее звучит тема сокращений и повышения налогов, PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации) выплачивает щедрые премии своим служащим, хотя затруднился выплатить в срок субсидии фермерам, пишут „Деловые ведомости“.
В конце декабря уходящий с должности глава PRIA Яан Каллас раздал одноразовые премии 314 подчиненным „за отличные результаты в работе, сохранение ценностей организационной культуры и вклад в командный дух“ на общую сумму 613 350 евро.
Самая крупная сумма в размере 6500 евро достанется руководителю отдела прямых субсидий Танелю Треллю, которому недавно пришлось объяснять, почему из-за новой схемы выплаты прямых субсидий существует риск задержки выплат нескольким тысячам фермеров.
Помимо Трелля, щедрые премии получат и другие руководящие работники PRIA.
„Я никогда не говорил своим учреждениям, что нельзя выплачивать премию, но они должны быть готовы предоставить объяснения, почему кто-то получил, например, новогоднюю премию в 6000 евро. В госсекторе мы распределяем общественные деньги, и мы должны очень тщательно обосновывать их расходы. Если это не удается сделать или люди начинают темнить, это проблема“, – сказал Мадис Каллас.
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