Пир во время чумы: госучреждение выплатит более 600 000 евро премий

„Я никогда не говорил своим учреждениям, что нельзя выплачивать премию, но они должны быть готовы предоставить объяснения, почему кто-то получил, например, новогоднюю премию в 6000 евро. В госсекторе мы распределяем общественные деньги, и мы должны очень тщательно обосновывать их расходы. Если это не удается сделать или люди начинают темнить, это проблема“, – сказал Мадис Каллас.