ГРАФИКА | Расходы в Эстонии выросли в девять раз по сравнению с ЕС(16)
Сперва из-за пандемии, а затем высокой инфляции европейские домохозяйства были вынуждены существенно корректировать расходы. В 2022 году ситуация начала выравниваться, но шоки последних лет оставили заметный след в том, как люди распоряжаются доходами.
Евростат подсчитал, что потребительские расходы в 2022 году в среднем по ЕС увеличились на 4,7%. В Эстонии аналогичный показатель составил 3,4%, что, вроде бы, обнадеживает. Однако, если посмотреть шире, например, как выросли расходы со времени до пандемии, то окажется, что в Евросоюзе в целом они выросли на 1%, а отдельно в Эстонии на 8,9%.
В подавляющем большинстве государств-членов ЕС зафиксировано увеличение потребительских расходов домохозяйств в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Самый высокий рост в прошлом году отмечается на Мальте (+18,9 %), за ней следуют Кипр (+11,8 %) и Хорватия (+11,1 %). Чехия была единственной страной, которая могла похвастаться снижением потребительских расходов домохозяйств (-0,1%) в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.