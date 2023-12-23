ГРАФИКА | Расходы в Эстонии выросли в девять раз по сравнению с ЕС

Евростат подсчитал, что потребительские расходы в 2022 году в среднем по ЕС увеличились на 4,7%. В Эстонии аналогичный показатель составил 3,4%, что, вроде бы, обнадеживает. Однако, если посмотреть шире, например, как выросли расходы со времени до пандемии, то окажется, что в Евросоюзе в целом они выросли на 1%, а отдельно в Эстонии на 8,9%.

В подавляющем большинстве государств-членов ЕС зафиксировано увеличение потребительских расходов домохозяйств в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Самый высокий рост в прошлом году отмечается на Мальте (+18,9 %), за ней следуют Кипр (+11,8 %) и Хорватия (+11,1 %). Чехия была единственной страной, которая могла похвастаться снижением потребительских расходов домохозяйств (-0,1%) в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

Иная картина сложиться, если сравнить расходы в 2022 году с расходами до пандемии в 2019 году. В этом случае сразу в пяти государствах ЕС: Чехия (-6,0%), Испания (-1,5%), Германия