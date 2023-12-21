21.12.2023, 16:53
ФОТО | Не уступил дорогу. В Ласнамяэ столкнулись две легковушки: один водитель в больнице(12)
Сегодня, 21 декабря, в 14:28 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Таэвакиви в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два автомобиля.
С места происшествия скорая доставила в больницу 62-летнего мужчину, управлявшего Volkswagen.
По предварительны данным, легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Volkswagen, что привело к столкновению двух транспортных средств.
Движение было нарушено, но к настоящему моменту уже восстановилось.
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