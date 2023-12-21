ЧП и криминал
21.12.2023, 16:53

ФОТО | Не уступил дорогу. В Ласнамяэ столкнулись две легковушки: один водитель в больнице

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Delfi

Сегодня, 21 декабря, в 14:28 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Таэвакиви в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два автомобиля.

С места происшествия скорая доставила в больницу 62-летнего мужчину, управлявшего Volkswagen.

По предварительны данным, легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Volkswagen, что привело к столкновению двух транспортных средств.

Движение было нарушено, но к настоящему моменту уже восстановилось.

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