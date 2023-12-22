ФОТО | В самом центре Таллинна есть шикарные остановки, которые никто не использует. Скоро ли это изменится?

Речь идет об остановках „Рауа“ и „Пабери“ - тех, на которых теоретически могли бы останавливаться автобусы, следующие в порт. На другой стороне дороги также есть остановки для нескольких линий общественного транспорта.

Будут ли убраны эти две остановки и, если будут, то когда? Или они все-таки будут использоваться?

Руководитель отдела общественного транспорта Таллиннского транспортного департамента Лийс Спигельберг рассказала Delfi, что остановки „Пабери“ и „Рауа“ были установлены во время реконструкции улицы Пронкси.

„Остановки не останутся без дела. С первых выходных января на обеих остановках будет останавливаться ночной автобус № 95 (следующий от Балтийского вокзала в Виймси). Кроме того, мы планируем запустить и другие маршруты по той же улице, - сказала она. - Какие именно, мы пока сказать не можем, так как планирование еще продолжается. Как только планы будут готовы, мы проинформируем об этом широкую общественность“.

С нового года в Таллинне ночные автобусы будут ходить по шести маршрутам.

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