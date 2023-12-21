ТАБЛИЦЫ | Названы самые желанные работодатели этого года. Зарплата больше не самое важное

Рейтинг CVKeskus.ee составляется уже 12 лет подряд. Новичками этого года стали Coop Pank (16), Helmes (18), ABB (19) и Tallinna Lennujaam (20). Сильнее всего поднялись в рейтинге Enefit Green (+6), Tele2 Eesti (+5), Eesti Energia (+5), Swedbank (+4) и Tallink (+4).

Смотрите таблицу!

Авторы исследования отмечают, что если в прошлые годы при оценке работодателя для людей важнее всего была зарплата, то в этом году впервые в истории исследования критерий „гибкая организация труда“ (в т.ч. возможность удаленной работы) обогнал критерий оплаты труда.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.