ЧП и криминал
23.12.2023, 08:41

Пропавшая в Таллинне 14-летняя девушка нашлась

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Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В четверг, 21 декабря, полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней девушки.

Сообщалось, что она ушла из расположенного в Нымме центра защиты детей 9 декабря и не вернулась. Полиция проверила места, где девушка может находиться, но сначала это результата не дало.

Поздно вечером 22 декабря поступило сообщение, что пропавшая найдена и доставлена по месту проживания.

Полиция благодарит всех, кто содействовал поискам.

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