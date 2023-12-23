23.12.2023, 08:41
Пропавшая в Таллинне 14-летняя девушка нашлась(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 21 декабря, полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней девушки.
Сообщалось, что она ушла из расположенного в Нымме центра защиты детей 9 декабря и не вернулась. Полиция проверила места, где девушка может находиться, но сначала это результата не дало.
Поздно вечером 22 декабря поступило сообщение, что пропавшая найдена и доставлена по месту проживания.
Полиция благодарит всех, кто содействовал поискам.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.